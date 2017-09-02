В Волгограде в цокольном помещении «ЛОФТ 1890» выбило стекла из-за хлопка газовоздушной смеси

В креативном бизнес-пространстве «ЛОФТ 1890» в результате хлопка газовоздушной смеси выбило два стекла в цокольном этаже здания из 20. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах, инцидент произошел в помещении, где делали ремонт и пропитывали полы лаком. Погибших и пострадавших нет.

Здание «ЛОФТ 1890» расположено в Центральном районе Волгограда и является памятником архитектуры Царицына. В конце XIX века здесь располагалась контора Царицынского склада Жигулёвского пивоваренного завода — одного из 48 филиалов по России. В Царицыне комплекс Жигулевских пивных складов состоял из 11 подобных зданий, но к настоящему времени сохранилось только одно. В здании «ЛОФТ 1890» располагается различные офисы, студия красоты, ресторан, пивной бар и др.