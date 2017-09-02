Николай Николаев: День нефтяника "РИТЭК" встречает профессиональными достижениями

В этом году профессиональный праздник нефтяников для "РИТЭКа" имеет особое значение – компания отмечает свое 25-летие. Подтверждая статус научно-технического полигона "ЛУКОЙЛа", "РИТЭК" вносит вклад в укрепление промышленной базы Волгоградской области и развитие социальной сферы региона.

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев поздравляет своих коллег и всех волгоградцев с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.





Подводя итоги четвертьвековой работы компании, можно с уверенностью утверждать, что ставка на инновации, сделанная при ее создании, полностью себя оправдала.

Решающую роль в наших успехах играет коллектив профессионалов-единомышленников, объединенных одной целью – достижение максимальной синергии науки и производства в интересах повышения эффективности разработки месторождений.

В преддверии Дня нефтяника за большие достижения в профессиональной деятельности целый ряд сотрудников "РИТЭКа" отмечен ведомственными и корпоративными наградами.

Важно помнить, что за высокими результатами сегодняшнего дня – труд нескольких поколений нефтяников. Поэтому особые слова признательности и уважения ветеранам отрасли.

Юбилейный год будет ознаменован целым рядом производственных успехов, включая испытания новой техники и технологий, достижение знаковых объемов добычи, реализацию экологических проектов.

Во всех регионах нашей деятельности пройдут многочисленные акции культурного и социального характера, приуроченные ко Дню нефтяника и 25-летию "РИТЭКа".

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Желаю всем волгоградцам успешной работы, социального благополучия и здоровья!



