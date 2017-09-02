"Ротор-Волгоград" проиграл команде из Красноярска - 0:1

Поражением любимой команды города-героя завершился матч между «Ротор-Волгоград» и красноярским «Енисеем». Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» - домашнем поле сибиряков.

В начале матча волгоградцы показали активную игру. Так, на 11-минуте Михаил Бирюков исполнил красивый угловой удар, и лишь в последнюю секунду голкипер «Енисея» спас свои ворота. Первую желтую карточку получил на 24 минуте полузащитник «Ротора» Владислав Сысуев. Но, несмотря на все усилия наших игроков, на перерыв команды ушли со счетом 0:0.

Во втором тайме инициативой в игре овладели сибиряки, которую подтвердили голом, забитым на 76 минуте матча нападающим «Енисея» Андреем Козловым. Причем сделал он это эффектно - головой. Итог встречи 1:0 в пользу хозяев поля.



