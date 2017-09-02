|Спорт
|02.09.2017 15:05
"Ротор-Волгоград" проиграл команде из Красноярска - 0:1
Поражением любимой команды города-героя завершился матч между «Ротор-Волгоград» и красноярским «Енисеем». Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» - домашнем поле сибиряков.
В начале матча волгоградцы показали активную игру. Так, на 11-минуте Михаил Бирюков исполнил красивый угловой удар, и лишь в последнюю секунду голкипер «Енисея» спас свои ворота. Первую желтую карточку получил на 24 минуте полузащитник «Ротора» Владислав Сысуев. Но, несмотря на все усилия наших игроков, на перерыв команды ушли со счетом 0:0.
Во втором тайме инициативой в игре овладели сибиряки, которую подтвердили голом, забитым на 76 минуте матча нападающим «Енисея» Андреем Козловым. Причем сделал он это эффектно - головой. Итог встречи 1:0 в пользу хозяев поля.
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|Аналитика
|03.09.2017 17:41
«Ситуация на «Химпроме» стабилизирована, есть предпосылки для начала реализации инвестиционных проектов» - так было заявлено на рабочем совещании, состоявшемся 30 августа на площадке завода – банкрота. Теперь на первый план выходит тема ликвидации шламонакопителей – «белого моря», а главное – миллиардов и миллиардов рублей, необходимых для проведения работ. Но все ли так однозначно? Реальна ли опасность «белого моря» и что за «подводные камни» скрыты под толщей отходов? «Мужественные» инвесторы, авторитетные эксперты с собственным видением ситуации и новые факты о наследии бывших руководителей завода – в итоговой информационной программе.
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|Спорт
|03.09.2017 15:04
Третье место в общем зачете заняли волгоградские боксеры на XXIV Всероссийских соревнованиях по боксу, посвященных Дню города и памяти волгоградских боксеров, который завершился сегодня в областном центре. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102», финальные бои турнира стартовали во Дворце спорта в 13:00. Перед началом поединков зрители и спортсмены почтили минутой молчания нашего земляка, именитого боксера и кикбоксера Александра Соколова, ушедшего из жизни ночью. Затем на ринг вышли финалисты соревнований. Напомним, что в Волгоград приехали спортсмены из 19 регионов России, а также стран ближнего зарубежья: ЛНР, ДНР, Узбекистана и Азербайджана. Так, сборные команды России и Узбекистана участвовали в турнире почти в...
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|Спорт
|03.09.2017 13:37
Минутой молчания почтили участники XXIV Всероссийских соревнований по боксу, приуроченных ко Дню города, память 46-летнего волгоградского боксера и кикбоксера Александра Соколова. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, мастер спорта по боксу, мастер спорта международного класса по кикбоксингу, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по кикбоксингу ушел из жизни этой ночью. Об этом объявили собравшимся на финальные бои спортсменам и зрителям. Александр Соколов родился и вырос в Волгограде, выпускник Волгоградского института физической культуры и спорта. Скончался скоропостижно - ночью остановилось сердце.
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|Общество
|03.09.2017 12:20
Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом в Волгограде и области прошли акции, посвященные памяти погибших и пострадавших в террористических актах на территории России. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгограде они состоялись в Центральном, Красноармейском и Дзержинском районах города. Так, памятные митинги и возложение цветов прошли на Привокзальной площади города, у памятника самолету МиГ-21, на месте трагедии около остановки «Лесобаза». Активисты регионального отделения «Волонтеры Победы» раздали участникам мероприятия бумажных журавлей, символизирующих вечную память о погибших. В современной России произошло порядка 200 террористических...
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|Общество
|03.09.2017 12:02
Жители Колхозной Ахтубы Волгоградской области: «У нас появилась надежда сохранить нашу землю и дома!»
Жители поселка Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области выразили надежду на то, что после вмешательства губернатора Андрея Бочарова им удастся сохранить свою землю, которую чиновники хотят вернуть в собственность региона через суд. Как рассказал ИА «Высота 102» Игорь Чернявский, один из жителей, после того, как глава региона поручил разобраться в обстоятельствах происходящего и приостановить процесс подачи исков в отношении граждан в суд, представители власти теперь сами ищут встречи с гражданами, хотя до последнего времени было наоборот. Например, сегодня глава Среднеахтубинского района Геннадий Шевцов увиделся с жителями поселка и заверил их, что администрация района окажет людям помощь в разрешении этой...
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|Происшествия
|03.09.2017 11:54
ДТП с автобусом в Волгоградской области, который вез вахтовиков из Москвы в Махачкалу, произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД России по региону. «Водитель сообщил, что уснул за рулем и поэтому потерял управление транспортным средством. Всего в автобусе находилось 9 человек. Это вахтовики, которые ехали из Москвы в Дагестан», - пояснил собеседник агентства. По уточненным данным, автобус марки «Setra» опрокинулся на 773 км автодороги, примерно в 18 км от райцентра Михайловка. Ранее сообщалось, что в автобусе находилось 11 человек, из них 7 были госпитализированы, включая одного ребенка. Сейчас в МВД...
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|Происшествия
|03.09.2017 10:58
Семь человек пострадали, включая одного ребенка, по предварительным данным, в результате опрокидывания автобуса на федеральной трассе в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД региона. По словам собеседника информагентства, происшествие произошло на 768-м километре автодороги в 18-ти километрах севернее райцентра Михайловка. В ЦРБ госпитализировано шесть человек. По информации медиков, состояние их - средней тяжести. Один находится в реанимации. Еще одному пассажиру медицинская помощь была оказана амбулаторно. На месте ДТП работают эксперты и следователи....
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|Экономика
|03.09.2017 05:31
В этом году профессиональный праздник нефтяников для "РИТЭКа" имеет особое значение – компания отмечает свое 25-летие. Подтверждая статус научно-технического полигона "ЛУКОЙЛа", "РИТЭК" вносит вклад в укрепление промышленной базы Волгоградской области и развитие социальной сферы региона. Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор АО «РИТЭК» Николай Николаев поздравляет своих коллег и всех волгоградцев с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Подводя итоги четвертьвековой работы компании, можно с уверенностью утверждать, что ставка на инновации, сделанная при ее создании, полностью себя оправдала. Решающую роль в наших успехах играет коллектив профессионалов-единомышленников, объединенных одной целью – достижение максимальной синергии науки и производства в интересах...
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|Расследования
|03.09.2017 05:18
Процесс реорганизации Центра подготовки спортивного резерва по футболу затормозился из-за финансовых разногласий, которые возникли между администрацией Волгоградской области и мэрией Волжского. Как стало известно ИА «Высота 102», депутаты Волжской гордумы возмутились тем фактом, что ранее являвшийся государственным Центр подготовки спортивного резерва по футболу передается на баланс городского округа с «хвостами» - налоговыми долгами, которые, по предварительной оценке, составляют более 2 миллионов рублей. Принять такое «наследство» в Волжском не готовы, учитывая, что городской бюджет и так понесет дополнительную нагрузку в связи с необходимостью содержать учреждение. Некоторые депутаты даже предложили обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Напомним, решение о передаче...
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|Общество
|02.09.2017 19:42
Губернатор Волгоградской области поручил приостановить иски против владельцев земли в Колхозной Ахтубе
После того, как губернатору Волгоградской области доложили о ситуации, сложившейся в поселке Колхозная Ахтуба, глава региона дал поручение подчиненным обеспечить приостановление процесса подачи исков в суды, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Рабочая группа должна разобраться в мотивах действий должностных лиц, а также принять все меры по защите прав жителей, которых пытаются лишить права собственности на земельные участки.Напомним, сегодня ИА "Высота 102" сообщило о том, что в отношении собственников земельных участков и домов, расположенных в поселке Колхозная Ахтуба, комитет по управлению госимуществом направил иски в суд с истребованием из владения граждан земли. Чиновники мотивируют это тем, что...
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|Происшествия
|02.09.2017 18:27
В креативном бизнес-пространстве «ЛОФТ 1890» в результате хлопка газовоздушной смеси выбило два стекла в цокольном этаже здания из 20. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах, инцидент произошел в помещении, где делали ремонт и пропитывали полы лаком. Погибших и пострадавших нет. Здание «ЛОФТ 1890» расположено в Центральном районе Волгограда и является памятником архитектуры Царицына. В конце XIX века здесь располагалась контора Царицынского склада Жигулёвского пивоваренного завода — одного из 48 филиалов по России. В Царицыне комплекс Жигулевских пивных складов состоял из 11 подобных зданий, но к настоящему времени сохранилось только одно. В здании «ЛОФТ 1890» располагается различные офисы, студия...
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|Борьба с коррупцией
|02.09.2017 16:36
Бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов выступил в суде с последним словом. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», обращаясь к суду, обвиняемый попросил о снисхождении и выдвинул свою версию развития событий. Так, экс-чиновник заявил, что все собранные обвинением доказательства говорят лишь о его невиновности. А он оказался на скамье подсудимых из-за оговора своего бывшего зама и двоих его сподручных. Клевета, по словам Сергея Мамонтова, стала местью за лишение бывшего помощника должности и депутатского статуса. Напомним, Сергею Мамонтову вменяется 4 эпизода получения взятки, 6 эпизодов превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и...
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|Происшествия
|02.09.2017 16:07
Один человек погиб и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Урюпинске. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, ДТП произошло сегодня около 14.00 на автодороге Урюпинск – хутор Дьяконовский. На месте происшествия скончался водитель одной из машин. В больницу с ранениями различной степени тяжести доставлены 12-летний мальчик и 40-летний мужчина, а также водитель второго автомобиля. В ГУ МВД России по региону уточнили, что ДТП произошло с участием ВАЗ «2105» и автомобиля «Hyundai». Погиб водитель отечественной легковушки, а пострадали водитель иномарки и его пассажиры. Причины ДТП выясняются.
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|Экономика
|02.09.2017 13:08
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Волгоградский губернатор находится в рабочей поездке в Саратовской области. Два региона уже давно активно сотрудничают в ряде областей, таких как АПК и промышленность. Экономическое взаимодействие по итогам 2016 года оценивается в девять миллиардов рублей. Сегодняшнее соглашение затрагивает сферу гражданских инициатив, направлено на сотрудничество в области предпринимательской деятельности, здравоохранения, информационных технологий, культуры, туризма, образования, охраны окружающей среды, социальной защиты населения, спорта и другие. «Волгоградскую и Саратовскую области, жителей, предприятия и...
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|Происшествия
|02.09.2017 10:39
Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Камышина, который устроил ночную охоту на косуль в заповедной зоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, используя фароискатель он вёл отстрел животных из салона автомобиля "Нива". Сотрудники обкомприроды задержали браконьера, но к тому времени он успел убить одну косулю. Сумма ущерба устанавливается. Подозреваемый в содеянном сознался. За незаконную охоту ему грозит арест сроком до 6 месяцев.
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"Ротор-Волгоград" проиграл команде из Красноярска - 0:1
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