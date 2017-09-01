







Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Волгоградский губернатор находится в рабочей поездке в Саратовской области. Два региона уже давно активно сотрудничают в ряде областей, таких как АПК и промышленность. Экономическое взаимодействие по итогам 2016 года оценивается в девять миллиардов рублей. Сегодняшнее соглашение затрагивает сферу гражданских инициатив, направлено на сотрудничество в области предпринимательской деятельности, здравоохранения, информационных технологий, культуры, туризма, образования, охраны окружающей среды, социальной защиты населения, спорта и другие.

«Волгоградскую и Саратовскую области, жителей, предприятия и организации связывают не только экономическое взаимодействие и реализация совместных программ, но и дружеские отношения, которые складывались на протяжении десятков лет. Наши территории очень похожи, и мы учимся друг у друга», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Валерий Радаев напомнил, что наши регионы связывает и общее историческое прошлое — пяти уроженцам Саратовской области за подвиги, совершенные в дни Сталинградской битвы, было присвоено звание Героя Советского Союза. Жители региона внесли огромный вклад в Победу как на полях сражений, так и в тылу.

Волгоградская область имеет налаженные партнерские отношения, скрепленные соглашениями, с 24 регионами России. Это позволяет активно развивать экономическое взаимодействие, выстраивать кооперационные связи между промышленными предприятиями, расширять контакты в сфере АПК, реализовывать совместные социальные, культурные, туристические и образовательные проекты.



