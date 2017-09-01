|Происшествия
|02.09.2017 10:39
В Волгоградской области поймали браконьера за отстрел косуль в заповеднике
Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Камышина, который устроил ночную охоту на косуль в заповедной зоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, используя фароискатель он вёл отстрел животных из салона автомобиля "Нива". Сотрудники обкомприроды задержали браконьера, но к тому времени он успел убить одну косулю. Сумма ущерба устанавливается. Подозреваемый в содеянном сознался. За незаконную охоту ему грозит арест сроком до 6 месяцев.
Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворов
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Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий...
|Экономика
|02.09.2017 13:08
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Волгоградский губернатор находится в рабочей поездке в Саратовской области. Два региона уже давно активно сотрудничают в ряде областей, таких как АПК и промышленность. Экономическое взаимодействие по итогам 2016 года оценивается в девять миллиардов рублей. Сегодняшнее соглашение затрагивает сферу гражданских инициатив, направлено на сотрудничество в области предпринимательской деятельности, здравоохранения, информационных технологий, культуры, туризма, образования, охраны окружающей среды, социальной защиты населения, спорта и другие. «Волгоградскую и Саратовскую области, жителей, предприятия и организации связывают не только...
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|Происшествия
|02.09.2017 10:19
Предположительно авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли рабочие в Волгограде при строительстве коттеджа. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, боеприпас размером 60x20 см. обнаружили при выкапывании котлована на территории частного домовладения по улице Ужгорская в Ворошиловском районе. Работы приостановлены.
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|Общество
|02.09.2017 08:58
Почти полмиллиона рублей ущерба, полученного в результате попадания в яму дорогостоящего автомобиля BMW X6, попытались взыскать автоюристы из казны администрации Волгограда, однако в требованиях им было отказано. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, ООО «Техническая группа "Авиан" по договору цессии, заключенного с владельцем автомобиля, получили право требования ущерба. ДТП произошло в мае 2015 года на ул. 64-Армии. Иномарка наехала на дорожную выбоину, залитую водой, и получила повреждения. Независимая экспертиза оценила стоимость восстановительных работ с учетом износа в сумму более 475 тысяч рублей. Представители администрации Волгограда просили в иске отказать на том основании, что дело рассматривалось в...
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|Расследования
|02.09.2017 08:06
В шокирующей ситуации оказались более 60 человек – собственников домов и земельных участков, расположенных в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» жители поселка, некоторые из них уже получили исковые заявления от комитета по управлению госимуществом Волгоградской области с «истребованием из чужого владения» участков, собственниками которых являются проживающие здесь люди. В исках указано, что земельные участки, на которых находятся их дома, согласно постановлению губернатора Волгоградской области от 2000 года, были отнесены к категории особо охраняемых земель. Между тем, в 2005 году администрация Среднеахтубинского района реализовала их под жилую застройку. Это было сделано при...
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|Расследования
|02.09.2017 03:50
В Волгограде прокуратура направила в суд ходатайство о помещении под арест одного из фигурантов уголовного дела о поджоге лесополосы в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве, в ближайшее время суд рассмотрит поступившее обращение. Прокуратура настаивает на отправлении за решетку следственного изолятора 17-летнего парня, который накануне был отправлен под домашний арест. Надзорный орган установил, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Более того, он проходит обвиняемым в деле о грабеже, которое в настоящее время рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Учитывая общественный резонанс истории с поджогом и личность подозреваемого, прокуратура настаивает на том,...
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|Аналитика
|01.09.2017 20:10
«Высота 102 ТВ»: Бывший топ-чиновник Волгоградской области попросил в суде честной борьбы с коррупцией
Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области для 250 тысяч школьников начался учебный год. Ветераны «Химпрома» помнят все: в истории многолетнего накопления отходов в «белом море» всплыли новые факты и подробности. «Я понимаю, что идет борьба с коррупцией…»: бывший глава Городищенского района выступил с последним словом в суде. Пять автомобилей и покойный, которого везли в морг: ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Демонтаж приостановили: власти Волгограда с переменным успехом пытаются избавить площадь у железнодорожного вокзала от незаконных торговых точек семьи экс-прокурора. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно,...
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|Общество
|01.09.2017 20:07
Неожиданностью для сотрудников, руководства больницы скорой медицинской помощи №25 этим вечером стал визит губернатора Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в медучреждении, Андрей Бочаров осмотрел ряд отделений, зашел в палаты и пообщался с больными. По словам пациентов, глава региона интересовался у руководства больницы ходом подготовки учреждения к чемпионату мира по футболу 2018 года. Напомним, что БСМП №25 станет главным медцентром на время проведения мундиаля. Вместе с губернатором стационар посетил и председатель комитета здравоохранения региона Владимир Шкарин.
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|Экономика
|01.09.2017 18:05
Компания HeadHunter назвала Волгоград лидером по так называемым "белым" зарплатам. Как сообщает ИА "Высота 102", свой вывод эксперты компании сделали на основании данных опроса, участие в котором приняли более 1,6 тысячи респондентов со всей страны. Среди крупных городов–миллионников лидером по официальным заработным платам стал Волгоград. Как минимум 61% волгоградцев заявили, что на последнем месте работы получали белую зарплату.
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|Происшествия
|01.09.2017 17:30
ДТП с участием пяти автомобилей, нескольких человек и одного покойного случилось около часа назад в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, авария произошла в районе хутора Рыбачий. Микроавтобус с московскими номерами протаранил сразу четыре автомобиля, которые совершили вынужденную остановку в месте проведения дорожных работ. Предполагаемый виновник ДТП замедлять темп езды, по всей видимости, не собирался. В итоге по цепной реакции между собой столкнулось несколько авто, из которых три легковушки и два микроавтобуса. В салоне одного из фургонов находился труп, который транспортировали в морг. Пассажир легковой машины получил травму ноги. На место происшествия уже прибыла карета «скорой...
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|Происшествия
|01.09.2017 17:10
Сегодня в Красноармейском районе Волгограда на улице Водников выгорела трехкомнатная квартира, пострадали двое детей. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в момент возгорания в квартире находился девятилетний мальчик под присмотром бабушки. Его доставили в больницу с ожоговой травмой. Второй пострадавший - годовалый ребенок из соседней квартиры. Девочке оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В управлении МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании в одной из квартир 9-этажного дома поступило в оперативные службы около 14.00. В трехкомнатной квартире горели вещи на площади 5 кв.метров. Из-за пожара пришлось эвакуировать из многоэтажки 35 человек. Людей выводили...
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|Общество
|01.09.2017 16:41
Сегодня во всех 787 школах Волгоградской области прозвенели первые звонки. Съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в нескольких образовательных учреждениях, в каждой из которых свои традиции и особенности встречи Дня знаний. Лицей №9, расположенный в Дзержинском районе Волгограда, по традации 1 сентября посетили спасатели. В этом учреждении созданы несколько кадетских классов МЧС, подопечные которых носят особую форму с символикой ведомства и готовятся стать защитниками страны. Будущих предпринимателей можно разглядеть в лицах учащихся бизнес-гимназии, расположенной также в Дзержинском районе. Школа создана несколько лет назад, сегодня в ней обучается 330 детей. В Песковатской средней школе на торжественной линейке побывала депутат...
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|Газетный киоск
|01.09.2017 15:01
МОСКВА. ТАСС, 1 сентября. Стипендии российских студентов с пятницы повышаются на 5,9%. Решение об индексации ранее приняли в Минобрнауки России. "С одной стороны, нельзя сказать, что стипендиальный фонд обновился достаточно сильно. Но с другой, надо понимать, что происходит индексации именно стипендиального фонда, это означает, что нет привязки к конкретным цифрам. Если, к примеру, произойдет сокращение некоторого числа студентов из-за отчисления за неуспеваемость, то денежные средства в фонде не возвращаются в бюджет, а распределяются между студентами", - сказал ТАСС студенческий омбудсмен РФ Артем Хромов. Он добавил, что несколько лет назад были проблемы с индексацией стипендий. "Тогда стипендиальный...
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|Расследования
|01.09.2017 14:30
Задержан подозреваемый в умышленном поджоге степи в Городищенском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД по региону. Речь идет о крупном возгорании, которое произошло 19 августа возле коттеджного поселка «Ясен Парк». В ходе выездов на место происшествия эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области установили, что причиной пожара стал умышленный поджог. ...
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|Телеком
|01.09.2017 13:31
ПАО «Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО «РТК.Просвещение» с целью развития единого электронного образовательного пространства. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, сотрудничество направлено на внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование фондов библиотек образовательных организаций, а также для обеспечения создания комплексных сервисов дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием академии «Просвещение». «Совместное предприятие создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно актуально для удаленных регионов», – отметил Генеральный директор ООО «РТК.Просвещение» Юрий Бушин. Фото с сайта https://pixabay.com/
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|Общество
|01.09.2017 13:27
В Волгоградской области директора автоколонны наказали за вольное распоряжение имуществом предприятия
Директору Волжской автоколонны назначен штраф за нарушение порядка распоряжения муниципальным имуществом, сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре региона. В ходе проверки установлено, что в январе текущего года МУП "Волжская автомобильная колонна № 1732" заключила договор аренды здания кассового павильона для использования в качестве автостанции. Однако в нарушение законодательства это было сделано ранее установленного законом десятидневного срока с момента опубликования в сети Интернет информации о проведённом аукционе. Было возбуждено дело об административном правонарушении, директору назначен штраф в 3000 рублей.
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2 сентября 10:19
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