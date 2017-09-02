









Бывший глава Городищенского района и председатель районной думы Сергей Мамонтов выступил в суде с последним словом. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», обращаясь к суду, обвиняемый попросил о снисхождении и выдвинул свою версию развития событий. Так, экс-чиновник заявил, что все собранные обвинением доказательства говорят лишь о его невиновности. А он оказался на скамье подсудимых из-за оговора своего бывшего зама и двоих его сподручных. Клевета, по словам Сергея Мамонтова, стала местью за лишение бывшего помощника должности и депутатского статуса. Напомним, Сергею Мамонтову вменяется 4 эпизода получения взятки, 6 эпизодов превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и мошенничества.

Бывший чиновник попросил суд учесть его заслуги пред страной и регионом, наличие у него троих детей, отца-инвалида, а также ряда хронических заболеваний и проявить к нему снисхождение. Отметим, что гособвинение запросило для бывшего главы района 15 лет лишения свободы и штраф в 15 миллионов рублей.



