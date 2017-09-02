В Волгограде в память о погибших в терактах раздали белых журавлей

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом в Волгограде и области прошли акции, посвященные памяти погибших и пострадавших в террористических актах на территории России. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгограде они состоялись в Центральном, Красноармейском и Дзержинском районах города. Так, памятные митинги и возложение цветов прошли на Привокзальной площади города, у памятника самолету МиГ-21, на месте трагедии около остановки «Лесобаза».

Активисты регионального отделения «Волонтеры Победы» раздали участникам мероприятия бумажных журавлей, символизирующих вечную память о погибших.

В современной России произошло порядка 200 террористических актов, в которых погибли и пострадали более 3 000 жителей нашей страны. Страшные преступления против мирного населения террористы совершили более чем в 30 городах России. Волгоград в числе городов, неоднократно подвергавшихся террористическим атакам, жертвами которых стали более ста человек.

Хроника терактов в Волгограде. 25 июля 1996 года в результате взрыва был разрушен хвостовой вагон поезда, прибывшего на центральный железнодорожный вокзал из Астрахани. Взрывное устройство сработало после того, как пассажиры покинули поезд. Жертв и пострадавших не было. Спустя три недели на станции Трубная, расположенной в 40 километрах от ЖД-вокзала «Волгоград-1», в вагоне поезда «Астрахань – Волгоград» также прогремел взрыв. Один человек погиб, восемь получили ранения.

В конце 90-х годов и начале 2000-х в Волгограде также произошло несколько терактов. Так, 31 мая 2000 года на проспекте Жукова в Волгограде рядом с воинской частью раздался взрыв, погибли двое солдат, десятки – получили ранения. Взрывчатка была закреплена на дереве. 24 августа 2004 года в Тульской области в результате теракта на борту самолета ТУ-134, совершавшего рейс «Москва-Волгоград», погибли 8 членов экипажа и 35 пассажиров.

В 2013 году в городе-герое прогремело три взрыва: 21 октября - в автобусе в Красноармейском районе (8 человек погибло, 37 – получили ранения), 29 декабря – на железнодорожном вокзале «Волгоград-1» (18 человек погибло, 45 – были ранены), 30 декабря – в троллейбусе в Дзержинском районе (16 – погибло, 25 - ранены).