Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области для 250 тысяч школьников начался учебный год. Ветераны «Химпрома» помнят все: в истории многолетнего накопления отходов в «белом море» всплыли новые факты и подробности. «Я понимаю, что идет борьба с коррупцией…»: бывший глава Городищенского района выступил с последним словом в суде. Пять автомобилей и покойный, которого везли в морг: ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Демонтаж приостановили: власти Волгограда с переменным успехом пытаются избавить площадь у железнодорожного вокзала от незаконных торговых точек семьи экс-прокурора.















Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



