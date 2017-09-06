На подъездных путях Волгоградского «Химпрома» простаивают сотни цистерн с опасными отходами





На подъездных путях Волгоградского завода «Химпром» уже многие годы стоят сотни цистерн с отходами производства. Как сообщил ИА «Высота 102» заслуженный химик России, заместитель директора ПО «Химпром» с 1987 по 1990 годы Олег Болотин, таково наследие руководителей-временщиков, которые "рулили" на предприятии в последние годы его работы. «В какой цистерне, что накоплено, - я думаю, никто не скажет сегодня. Там могут находиться самые разнообразные отходы производства - от кубовых до химзагрязненных стоков самого разного класса опасности, включая серную кислоту. Если емкости прохудятся, появится угроза розлива вредных веществ», - заявил Болотин.





Об этой проблеме, по словам Болотина, руководители и собственники завода предпочитают не распространяться. Хотя железнодорожные составы с неизвестным содержимым таят в себе серьезную экологическую опасность.



