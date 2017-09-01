Фигуранту дела о поджоге лесополосы в Волгограде грозит заключение под стражу

В Волгограде прокуратура направила в суд ходатайство о помещении под арест одного из фигурантов уголовного дела о поджоге лесополосы в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве, в ближайшее время суд рассмотрит поступившее обращение. Прокуратура настаивает на отправлении за решетку следственного изолятора 17-летнего парня, который накануне был отправлен под домашний арест. Надзорный орган установил, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Более того, он проходит обвиняемым в деле о грабеже, которое в настоящее время рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Учитывая общественный резонанс истории с поджогом и личность подозреваемого, прокуратура настаивает на том, что тинейджера необходимо поместить под стражу.

Напомним, 25 августа в Дзержинском районе областного центра в 400 метрах от жилой многоэтажки произошло возгорание сухой травы, из-за чего сгорела лесопосадка. Предполагаемых поджигателей зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района в возрасте 17 и 15 лет, которые были задержаны.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений путем поджога"). По данным следствия, подростки ради забавы подожгли девять участков лесополосы, расположенной по улице Землячки. Однако возгорание было вовремя замечено, не успев распространиться, и потушено благодаря совместным усилиям представителей спецслужб и местных жителей.