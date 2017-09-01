|Происшествия
|01.09.2017 17:30
В Волгоградской области покойник стал участником ДТП
ДТП с участием пяти автомобилей, нескольких человек и одного покойного случилось около часа назад в Среднеахтубинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, авария произошла в районе хутора Рыбачий. Микроавтобус с московскими номерами протаранил сразу четыре автомобиля, которые совершили вынужденную остановку в месте проведения дорожных работ. Предполагаемый виновник ДТП замедлять темп езды, по всей видимости, не собирался. В итоге по цепной реакции между собой столкнулось несколько авто, из которых три легковушки и два микроавтобуса. В салоне одного из фургонов находился труп, который транспортировали в морг.
Пассажир легковой машины получил травму ноги. На место происшествия уже прибыла карета «скорой помощи». Мужчине оказывается медицинская помощь.
Глава администрации Волгограда устроил разнос нерадивым подрядчикам за неспешное благоустройство дворов
Программа "Взгляд с Высоты": Пожары-смерчи оставили черные рубцы на территории Волгоградской области
Президент РФ поручил разобраться в причинах пожаров в Волгоградской области и Ростове-на-Дону
Мэрия Волгограда готова распрощаться с нерадивыми подрядчиками, которые неспешно и малоэффективно занимаются благоустройством дворовых территорий. Как сообщает ИА...
В сегодняшней программе: Сокрушительные природные пожары, бушевавшие в Волгоградской области на этой неделе, прошлись огненным смерчем по 40 населенным...
Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий...
|Экономика
|02.09.2017 13:08
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона. Волгоградский губернатор находится в рабочей поездке в Саратовской области. Два региона уже давно активно сотрудничают в ряде областей, таких как АПК и промышленность. Экономическое взаимодействие по итогам 2016 года оценивается в девять миллиардов рублей. Сегодняшнее соглашение затрагивает сферу гражданских инициатив, направлено на сотрудничество в области предпринимательской деятельности, здравоохранения, информационных технологий, культуры, туризма, образования, охраны окружающей среды, социальной защиты населения, спорта и другие. «Волгоградскую и Саратовскую области, жителей, предприятия и организации связывают не только...
Прочитана: 554 раз
|Происшествия
|02.09.2017 10:39
Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Камышина, который устроил ночную охоту на косуль в заповедной зоне. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, используя фароискатель он вёл отстрел животных из салона автомобиля "Нива". Сотрудники обкомприроды задержали браконьера, но к тому времени он успел убить одну косулю. Сумма ущерба устанавливается. Подозреваемый в содеянном сознался. За незаконную охоту ему грозит арест сроком до 6 месяцев.
Прочитана: 1322 раз
|Происшествия
|02.09.2017 10:19
Предположительно авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли рабочие в Волгограде при строительстве коттеджа. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, боеприпас размером 60x20 см. обнаружили при выкапывании котлована на территории частного домовладения по улице Ужгорская в Ворошиловском районе. Работы приостановлены.
Прочитана: 382 раз
|Общество
|02.09.2017 08:58
Почти полмиллиона рублей ущерба, полученного в результате попадания в яму дорогостоящего автомобиля BMW X6, попытались взыскать автоюристы из казны администрации Волгограда, однако в требованиях им было отказано. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, ООО «Техническая группа "Авиан" по договору цессии, заключенного с владельцем автомобиля, получили право требования ущерба. ДТП произошло в мае 2015 года на ул. 64-Армии. Иномарка наехала на дорожную выбоину, залитую водой, и получила повреждения. Независимая экспертиза оценила стоимость восстановительных работ с учетом износа в сумму более 475 тысяч рублей. Представители администрации Волгограда просили в иске отказать на том основании, что дело рассматривалось в...
Прочитана: 2129 раз
|Расследования
|02.09.2017 08:06
В шокирующей ситуации оказались более 60 человек – собственников домов и земельных участков, расположенных в поселке Колхозная Ахтуба Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» жители поселка, некоторые из них уже получили исковые заявления от комитета по управлению госимуществом Волгоградской области с «истребованием из чужого владения» участков, собственниками которых являются проживающие здесь люди. В исках указано, что земельные участки, на которых находятся их дома, согласно постановлению губернатора Волгоградской области от 2000 года, были отнесены к категории особо охраняемых земель. Между тем, в 2005 году администрация Среднеахтубинского района реализовала их под жилую застройку. Это было сделано при...
Прочитана: 5700 раз
|Расследования
|02.09.2017 03:50
В Волгограде прокуратура направила в суд ходатайство о помещении под арест одного из фигурантов уголовного дела о поджоге лесополосы в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в надзорном ведомстве, в ближайшее время суд рассмотрит поступившее обращение. Прокуратура настаивает на отправлении за решетку следственного изолятора 17-летнего парня, который накануне был отправлен под домашний арест. Надзорный орган установил, что молодой человек состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Более того, он проходит обвиняемым в деле о грабеже, которое в настоящее время рассматривает Краснооктябрьский районный суд Волгограда. Учитывая общественный резонанс истории с поджогом и личность подозреваемого, прокуратура настаивает на том,...
Прочитана: 3591 раз
|Аналитика
|01.09.2017 20:10
«Высота 102 ТВ»: Бывший топ-чиновник Волгоградской области попросил в суде честной борьбы с коррупцией
Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области для 250 тысяч школьников начался учебный год. Ветераны «Химпрома» помнят все: в истории многолетнего накопления отходов в «белом море» всплыли новые факты и подробности. «Я понимаю, что идет борьба с коррупцией…»: бывший глава Городищенского района выступил с последним словом в суде. Пять автомобилей и покойный, которого везли в морг: ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Демонтаж приостановили: власти Волгограда с переменным успехом пытаются избавить площадь у железнодорожного вокзала от незаконных торговых точек семьи экс-прокурора. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно,...
Прочитана: 20244 раз
|Общество
|01.09.2017 20:07
Неожиданностью для сотрудников, руководства больницы скорой медицинской помощи №25 этим вечером стал визит губернатора Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в медучреждении, Андрей Бочаров осмотрел ряд отделений, зашел в палаты и пообщался с больными. По словам пациентов, глава региона интересовался у руководства больницы ходом подготовки учреждения к чемпионату мира по футболу 2018 года. Напомним, что БСМП №25 станет главным медцентром на время проведения мундиаля. Вместе с губернатором стационар посетил и председатель комитета здравоохранения региона Владимир Шкарин.
Прочитана: 3563 раз
|Экономика
|01.09.2017 18:05
Компания HeadHunter назвала Волгоград лидером по так называемым "белым" зарплатам. Как сообщает ИА "Высота 102", свой вывод эксперты компании сделали на основании данных опроса, участие в котором приняли более 1,6 тысячи респондентов со всей страны. Среди крупных городов–миллионников лидером по официальным заработным платам стал Волгоград. Как минимум 61% волгоградцев заявили, что на последнем месте работы получали белую зарплату.
Прочитана: 3478 раз
|Происшествия
|01.09.2017 17:10
Сегодня в Красноармейском районе Волгограда на улице Водников выгорела трехкомнатная квартира, пострадали двое детей. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, в момент возгорания в квартире находился девятилетний мальчик под присмотром бабушки. Его доставили в больницу с ожоговой травмой. Второй пострадавший - годовалый ребенок из соседней квартиры. Девочке оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В управлении МЧС России по региону уточнили, что сообщение о возгорании в одной из квартир 9-этажного дома поступило в оперативные службы около 14.00. В трехкомнатной квартире горели вещи на площади 5 кв.метров. Из-за пожара пришлось эвакуировать из многоэтажки 35 человек. Людей выводили...
Прочитана: 2947 раз
|Общество
|01.09.2017 16:41
Сегодня во всех 787 школах Волгоградской области прозвенели первые звонки. Съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в нескольких образовательных учреждениях, в каждой из которых свои традиции и особенности встречи Дня знаний. Лицей №9, расположенный в Дзержинском районе Волгограда, по традации 1 сентября посетили спасатели. В этом учреждении созданы несколько кадетских классов МЧС, подопечные которых носят особую форму с символикой ведомства и готовятся стать защитниками страны. Будущих предпринимателей можно разглядеть в лицах учащихся бизнес-гимназии, расположенной также в Дзержинском районе. Школа создана несколько лет назад, сегодня в ней обучается 330 детей. В Песковатской средней школе на торжественной линейке побывала депутат...
Прочитана: 5118 раз
|Газетный киоск
|01.09.2017 15:01
МОСКВА. ТАСС, 1 сентября. Стипендии российских студентов с пятницы повышаются на 5,9%. Решение об индексации ранее приняли в Минобрнауки России. "С одной стороны, нельзя сказать, что стипендиальный фонд обновился достаточно сильно. Но с другой, надо понимать, что происходит индексации именно стипендиального фонда, это означает, что нет привязки к конкретным цифрам. Если, к примеру, произойдет сокращение некоторого числа студентов из-за отчисления за неуспеваемость, то денежные средства в фонде не возвращаются в бюджет, а распределяются между студентами", - сказал ТАСС студенческий омбудсмен РФ Артем Хромов. Он добавил, что несколько лет назад были проблемы с индексацией стипендий. "Тогда стипендиальный...
Прочитана: 3831 раз
|Расследования
|01.09.2017 14:30
Задержан подозреваемый в умышленном поджоге степи в Городищенском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД по региону. Речь идет о крупном возгорании, которое произошло 19 августа возле коттеджного поселка «Ясен Парк». В ходе выездов на место происшествия эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области установили, что причиной пожара стал умышленный поджог. ...
Прочитана: 5827 раз
|Телеком
|01.09.2017 13:31
ПАО «Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО «РТК.Просвещение» с целью развития единого электронного образовательного пространства. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, сотрудничество направлено на внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование фондов библиотек образовательных организаций, а также для обеспечения создания комплексных сервисов дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием академии «Просвещение». «Совместное предприятие создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно актуально для удаленных регионов», – отметил Генеральный директор ООО «РТК.Просвещение» Юрий Бушин. Фото с сайта https://pixabay.com/
Прочитана: 1736 раз
|Общество
|01.09.2017 13:27
В Волгоградской области директора автоколонны наказали за вольное распоряжение имуществом предприятия
Директору Волжской автоколонны назначен штраф за нарушение порядка распоряжения муниципальным имуществом, сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре региона. В ходе проверки установлено, что в январе текущего года МУП "Волжская автомобильная колонна № 1732" заключила договор аренды здания кассового павильона для использования в качестве автостанции. Однако в нарушение законодательства это было сделано ранее установленного законом десятидневного срока с момента опубликования в сети Интернет информации о проведённом аукционе. Было возбуждено дело об административном правонарушении, директору назначен штраф в 3000 рублей.
Прочитана: 2308 раз
2 сентября 10:19
2 сентября 08:06
1 сентября 20:10
1 сентября 18:05
1 сентября 17:30
В Волгоградской области покойник стал участником ДТП 9
1 сентября 17:10
1 сентября 14:30
1 сентября 13:27
1 сентября 13:05
1 сентября 12:25
1 сентября 11:15
1 сентября 10:25
Происшествия
2 сентября 10:19
1 сентября 17:30
В Волгоградской области покойник стал участником ДТП 9
1 сентября 17:10
1 сентября 10:25
31 августа 11:09
31 августа 09:12
30 августа 18:42
30 августа 09:53
29 августа 10:56
28 августа 13:00
28 августа 09:52
28 августа 09:32
27 августа 22:59
27 августа 17:32
25 августа 22:38
25 августа 21:27
25 августа 20:58
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ЭКОНОМИКА
«По стране за рулем Chery» в Волгограде 2 сентября
ФИНГРАМОТНОСТЬ
Есть ли смысл банкротиться?
ЗДОРОВЬЕ
Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям
Поиск
День 2 Сентября, Сб
Волгоград
Пасмурно, температура 20..22 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Южный, 2 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
2 Сентября, Сб
|1 $
|58.0557 руб.
|1 €
|68.9992 руб.
|1 GBP
|75.0138 руб.
|1 CHF
|60.4558 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 27200
«Высота 102 ТВ»: Бывший топ-чиновник Волгоградской области попросил в суде честной борьбы с коррупцией4
Просмотров: 14272
Просмотров: 6562
Просмотров: 4791
Просмотров: 4771
Просмотров: 3917
Просмотров: 3872
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +65 / 4-
Рекомендации: +63 / 8-
Рекомендации: +60 / 1-
Рекомендации: +58 / 2-
Рекомендации: +57 / 9-
Рекомендации: +54 / 2-
Рекомендации: +51 / 6-
Рекомендации: +50 / 0-
В Волгоградской области завершают строительство домов по программе переселения граждан из аварийного жилья5
Рекомендации: +49 / 2-
Рекомендации: +49 / 1-