Под Волгоградом задержали подозреваемого поджигателя степи









Задержан подозреваемый в умышленном поджоге степи в Городищенском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МВД по региону. Речь идет о крупном возгорании, которое произошло 19 августа возле коттеджного поселка «Ясен Парк».

В ходе выездов на место происшествия эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области установили, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Были опрошены возможные свидетели, очевидцы, которые указали на подозреваемого. Им оказался 43-летний наемный рабочий, выполнявший строительные работы в одном из коттеджей. Как выяснилось,траву мужчина поджог, находясь в нетрезвом виде. Двое его товарищей попытались затушить возгорание, но сильный ветер быстро распространил огонь на территорию, прилегающую к гаражно-строительному кооперативу и коттеджному поселку. Только благодаря оперативному вмешательству жителей, добровольцев и пожарных огонь удалось быстро локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на жилые дома и гаражи.

В настоящее время подозреваемый задержан и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ - «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога», которой предусмотрено до 8 лет тюремного заключения.







