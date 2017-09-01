







ПАО «Ростелеком» и АО «Издательство «Просвещение» создали совместное предприятие ООО «РТК.Просвещение» с целью развития единого электронного образовательного пространства. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора, сотрудничество направлено на внедрение решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектование фондов библиотек образовательных организаций, а также для обеспечения создания комплексных сервисов дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов с участием академии «Просвещение».

«Совместное предприятие создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно актуально для удаленных регионов», – отметил Генеральный директор ООО «РТК.Просвещение» Юрий Бушин.

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