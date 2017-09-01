Автоюристам не удалось взыскать круглую сумму за ДТП с BMW X6 в Волгограде

Почти полмиллиона рублей ущерба, полученного в результате попадания в яму дорогостоящего автомобиля BMW X6, попытались взыскать автоюристы из казны администрации Волгограда, однако в требованиях им было отказано. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, ООО «Техническая группа "Авиан" по договору цессии, заключенного с владельцем автомобиля, получили право требования ущерба. ДТП произошло в мае 2015 года на ул. 64-Армии. Иномарка наехала на дорожную выбоину, залитую водой, и получила повреждения. Независимая экспертиза оценила стоимость восстановительных работ с учетом износа в сумму более 475 тысяч рублей. Представители администрации Волгограда просили в иске отказать на том основании, что дело рассматривалось в суде общей юрисдикции. Иск в суд подал владелец автомобиля, но потом от него отказался в связи с заключением договора цессии. Президиум Волгоградского облсуда в мае 2017 года признал незаконность отказа от иска в связи с переуступкой права требования. В июне определением Волгоградского облсуда была произведена процессуальная замена истца. Представители администрации города считают, что на этом основании ООО лишено права обращаться в арбитражный суд Волгоградской области по тем же основаниям. Кроме того, в деле фигурируют результаты двух экспертиз, выводы которых противоречат друг другу. Так, одни эксперты склонны считать, что нанесенные повреждения могли быть образованы в ходе указанного происшествия, а вторые признают их не соответствующими обстоятельствам ДТП. Суд посчитал доказательства недостаточными и отказал в требованиях в полном объеме. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



