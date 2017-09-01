Стипендии в российских колледжах и вузах повышаются почти на 6 процентов









МОСКВА. ТАСС, 1 сентября. Стипендии российских студентов с пятницы повышаются на 5,9%. Решение об индексации ранее приняли в Минобрнауки России.

"С одной стороны, нельзя сказать, что стипендиальный фонд обновился достаточно сильно. Но с другой, надо понимать, что происходит индексации именно стипендиального фонда, это означает, что нет привязки к конкретным цифрам. Если, к примеру, произойдет сокращение некоторого числа студентов из-за отчисления за неуспеваемость, то денежные средства в фонде не возвращаются в бюджет, а распределяются между студентами", - сказал ТАСС студенческий омбудсмен РФ Артем Хромов.

Он добавил, что несколько лет назад были проблемы с индексацией стипендий. "Тогда стипендиальный фонд не индексировался, или с задержками, но последние годы Минобрнауки уделяет этому большое внимание", - заключил омбудсмен.

По данным Минобрнауки за 2016/2017 учебный год, в России функционируют около 800 вузов и примерно 4 тыс. колледжей, где учатся 4,4 млн и 2,7 млн студентов соответственно.

Средний размер государственной академической стипендии в вузах составляет 1,5 тыс. рублей, социальной - 2,2 тыс. рублей; в колледжах - 540 и 809 рублей.