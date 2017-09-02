Волжский и Волгоград «отфутболивают» друг другу долги

Процесс реорганизации Центра подготовки спортивного резерва по футболу затормозился из-за финансовых разногласий, которые возникли между администрацией Волгоградской области и мэрией Волжского. Как стало известно ИА «Высота 102», депутаты Волжской гордумы возмутились тем фактом, что ранее являвшийся государственным Центр подготовки спортивного резерва по футболу передается на баланс городского округа с «хвостами» - налоговыми долгами, которые, по предварительной оценке, составляют более 2 миллионов рублей. Принять такое «наследство» в Волжском не готовы, учитывая, что городской бюджет и так понесет дополнительную нагрузку в связи с необходимостью содержать учреждение. Некоторые депутаты даже предложили обратиться в прокуратуру, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Напомним, решение о передаче ГАУ «Центр подготовки спортивного резерва по футболу» на баланс городского округа город Волжский было принято весной этого года. Тогда против этого активно выступали родители воспитанников центра, проживающих в Волгограде. Они были недовольны тем, что теперь детям придется ездить на тренировки в другой город. Для волжан, которые занимались в центре, ничего не изменилось: тренировки, как и раньше, проходят в спортивной школе №4, расположенной на территории городского округа. Тем не менее, до сих пор не решен вопрос с передаваемым из госсобственности в муниципальную имуществом Центра. Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов пояснил позицию ведомства в финансовом конфликте с администрацией Волжского. По его словам, администрации городского округа стоило бы вспомнить события 2014 года, когда с баланса города в областную собственность были переданы три спортивных учреждения – ДСШОР по плаванию, ДЮСШ №2 (спортивная гимнастика) и ДЮСШ №4 (футбол). «У этих учреждений на момент передачи на баланс области была задолженность в размере около 10 миллионов рублей, и мы все эти долги погасили», - заявил Александр Глинянов. (Сейчас две из трех спортивных школ – ДЮСШ №4 и по плаванию – возвращены на баланс города, в областной собственности осталась лишь школа по спортивной гимнастике – прим. ред. ИА «Высота 102»). При этом председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области предположил, что причиной образовавшегося долга могло стать и невыполнение муниципальных обязательств, например, в части оплаты земельного налога.

Между тем, в администрации Волжского, не стали комментировать ситуацию, возникшую с передачей центра, ограничившись таким сообщением: "В данный момент ведется работа по приему имущества учреждения, а также документов по финансово-хозяйственной деятельности". Информагентство будет следить за развитием событий.

Справка. Сейчас в МАУ "Центр подготовки резерва по футболу" работают 14 тренеров, в центре тренируются 680 детей. Занятия проходят на двух спортивных объектах. Это футбольное поле, расположенное по адресу: ул. Пушкина 168а, а также комплекс, состоящий из спортзала и открытой спортивной площадки на ул. Гайдара 7а.