Российские мусульмане 1 сентября празднуют Курбан-байрам

ФАН. Москва, 1 сентября. Российские мусульмане 1 сентября по всей стране празднуют Курбан-байрам. Исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, пришелся в 2017 году на День знаний.

В религиозный праздник верующие вдобавок к ежедневному намазу произносят дополнительные молитвы. Согласно традиции, мусульмане приносят в жертву животное.

В нескольких российских регионах в этот день предусмотрен один выходной. Единственное исключение – трехдневные выходные в Чечне. В остальных регионах – Татарстане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Адыгее – отдыхают по одному дню.





Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам. Обращение главы государства опубликовано, как сообщает ИА "Высота 102", на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что "праздник обладает уникальными, пришедшими из глубины веков традициями. Они напоминают о крепких духовных корнях и преемственной связи, в которых заключается объединяющая сила российской мусульманской общины.

«Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что потенциал уммы воплощается в образовательных, просветительских и культурных проектах и используется на благо мира и согласия в обществе.