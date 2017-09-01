В Волгоградской области первый звонок услышали почти 30 тысяч первоклашек







Сегодня во всех 787 школах Волгоградской области прозвенели первые звонки. Съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в нескольких образовательных учреждениях, в каждой из которых свои традиции и особенности встречи Дня знаний. Лицей №9, расположенный в Дзержинском районе Волгограда, по традации 1 сентября посетили спасатели. В этом учреждении созданы несколько кадетских классов МЧС, подопечные которых носят особую форму с символикой ведомства и готовятся стать защитниками страны. Будущих предпринимателей можно разглядеть в лицах учащихся бизнес-гимназии, расположенной также в Дзержинском районе. Школа создана несколько лет назад, сегодня в ней обучается 330 детей. В Песковатской средней школе на торжественной линейке побывала депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая родилась в этом поселке.

В целом по Волгоградской области за парты сегодня сели 250 тысяч школьников, из которых 28 тысяч — первоклашки. По сравнению с прошлым годом число учащихся возросло на 4,5 тысячи человек.



