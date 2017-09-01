



Неожиданный сюрприз приятно удивил сегодня автомобилистов на ряде заправок ЛУКОЙЛа. Приехав заправить автомобиль, они получили в подарок красочные альбомы для рисования. Работники АЗС поздравляли клиентов с «Днем знаний», желали им и членам семей успешной учебы и многих радостей. А, поскольку в этот день многие приезжали со своими детьми, то яркие подарки, положительные эмоции и теплые слова получили не только родители, но и сами школьники.

Как пояснили ИА «Высота 102» в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт», праздничная акция «День знаний» проходит сегодня в региональных центрах Волгоградской, Астраханской, Пензенской, Саратовской областях и республики Калмыкии. По подсчетам организаторов акции, за период ее проведения альбомы с символикой ЛУКОЙЛ получили около 20-ти тысяч клиентов.



