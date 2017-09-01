Бизнесмену из Волгограда отказали в выплате полмиллиона рублей за ДТП на "танцующем" мосту

Более полумиллиона рублей ущерба индивидуальный предприниматель Николай Болдырев хотел взыскать из казны Волгоградской области за ДТП, которое произошло зимой на мосту через Волгу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, в конце января при движении в Волгоград из Краснослободска автомобиль "Mitsubishi Lancer" занесло на скользком участке дороги. Машина сделала оборот вокруг своей оси, после чего ее выбросило на левую обочину, где произошло столкновение с отбойником мостового перехода. Причиной заноса в материалах дела указано, что водитель не справился с управлением при плохих погодных условиях. Однако в суде истцу не удалось доказать причинную связь между ущербом и действиями ответчиков, а также - вину ответчиков. Не удалось установить и скорость, с какой двигалась машина в момент происшествия. Так, представитель ООО "Волгоградавтомост" сообщил, что в указанный период были предприняты исчерпывающие меры по информированию водителей транспортных средств, двигающихся по мостовому переходу, о необходимости ограничения скорости в связи с погодными условиями. Об этом предупреждали информационные щиты с дорожными знаками и электронное табло. С учетом всех обстоятельств в иске предпринимателю отказали. Решение суда может быть обжаловано в установленные законом сроки.



