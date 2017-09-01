На Привокзальной площади Волгограда приостановили снос павильонов после вмешательства семьи экс-прокурора







Снос торговых павильонов на Привокзальной площади Волгограда, который начался сегодня, приостановлен после предъявления собственниками торговых объектов решения суда о принятии обеспечительных мер. Коммерсанты не согласились с решением органа местного самоуправления о сносе строений. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", сегодня рабочие МУП «Зеленхоз» приступили к демонтажу трех торговых объектов на основании ранее вынесенных судебных решений. Сотрудники предприятия успели демонтировать несколько панелей одного из павильонов, при этом из павильонов все-таки стали выносить мебель и технику. Основанием для начала сноса стали решения двух судов. Так, весной 2017 года по иску администрации Волгограда к индивидуальным предпринимателям - Волколуповой Ирине Владимировне и Волколуповой Елене Евгеньевне – арбитражный суд Волгоградской области признал отсутствующим право собственности на два кафе и торговый павильон, расположенные на Привокзальной площади, так как эти объекты не являются капитальными строениями.

Не согласившись с решением судебной инстанции, предприниматели пытались оспорить его в Саратовском арбитраже. Постановление Саратовского Арбитражного суда от 15 августа 2017 года подтвердило правоту администрации Волгограда. Ранее предпринимателей уведомили о необходимости самостоятельно снести павильоны. Однако это так и не было сделано.

Торговые павильоны на Привокзальной площади появились в 1996 году, когда администрация Волгограда подписала договор с предпринимателями о комплексном благоустройстве Привокзальной площади и строительстве многофункционального комплекса. Спустя 2 года, в 1998 году была подписана документация о принятии в эксплуатацию всех трех объектов, как капитальных строений, несмотря на то, что они по техническим характеристикам не являлись единым многофункциональным комплексом. Кроме того, отсутствовало разрешение на строительство. При этом первый договор аренды на земельный участок, на котором расположился один из нестационарных объектов, был заключен лишь в 2000 году, на земельный участок, на котором находится второй - в 2002 году, а третий – в 2011 году. Лишь после заключения этих договоров владельцы объектов начали платить арендную плату за пользование землей.

Напомним, ранее предприниматели, объединенные фамилией бывшего прокурора Волгограда, затем – прокурора Астраханской области, владели и стоянкой на Привокзальной площади. В мае 2016 года земельный участок был возвращен муниципалитету, а территория автостоянки переведена в хозяйственное ведение МУП «ПАТП-7».



