Вице-премьер правительства России посетит Волгоградский тракторный завод









Дмитрий Рогозин в рамках предстоящего визита в Волгоград посетит тракторный завод. Визит на предприятие запланирован на 4 сентября. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в аппарате губернатора Волгоградской области. Напомним, вице-премьер правительства РФ, который является председателем оргкомитета по подготовке празднования 75-летия разгрома фашистских войск под Сталинградом, проведет в Волгограде заседание оргкомитета. На заседании будет обсуждаться вопрос привлечения интереса российской молодежи, зарубежной общественности к истории подвига советских солдат в этом сражении. А 5 сентября Дмитрий Рогозин встретит в Волгограде вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна.

Ван Ян и Дмитрий Рогозин возглавляют совместную комиссию по регулярным встречам между российскими и китайскими главами. По результатам встречи будет подписан соответствующий документ.

С берегов Волги вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян отправится во Владивосток, где с 6 по 7 сентября 2017 года пройдет третий Восточный экономический форум.

Фото: vladnews.ru