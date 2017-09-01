В День знаний на маршруте №260 Волгоград-Волжский подешевел проезд









В маршрутках №260 Волгоград-Волжский с сегодняшнего дня снизилась стоимость проезда. Как сообщили ИА «Высота 102» довольные пассажиры, теперь из новых микрорайонов Волжского до кардиоцентра в Волгограде можно доехать всего за 65 рублей – раньше стоимость проезда составляла 75 рублей. До центра Волгограда из микрорайонов Волжского можно добраться за 50 рублей, раньше – за 60 рублей. Как рассказали водители маршруток №260, снижение проезда было приурочено ко Дню знаний, однако решение об уменьшении цены будет действовать и в дальнейшем.

Между тем, День знаний по-особенному отметили и торговые сети, в которых действует запрет на продажу алкоголя с 8-00 до 16-00.



