



Только что Центральный районный суд взял под домашний арест до 3 октября руководителя штаба Навального в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, таким образом, Алексею Волкову, который обвиняется в реабилитации нацизма, изменена мера пресечения. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Находиться фигурант дела должен по месту своей регистрации - в Санкт-Петербурге. Причиной очередного судебного слушания явилось нарушение Волковым режима нахождения под подпиской. Следствию стало известно о том, что мужчина пытается покинуть пределы города-героя. Волкова задержали в аэропорту Волгограда, откуда и доставили в суд. На обжалование решения суда у фигуранта дела есть три дня, в течение которых он может пребывать в Волгограде.

Напомним, в конце июля Волкову было предъявлено обвинение в реабилитации нацизма. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит крупный штраф, либо исправительные работы за «неуважение к обществу, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». Поводом для проверки и возбуждения уголовного дела явилась публикация в социальной сети фотографии скульптуры Родины-матери, облитой зеленкой. Следствие считает, что изображение было распространено с компьютера Алексея Волкова после того, как на Алексея Навального в разных регионах нападали с зеленкой. Позднее обработанное фото было удалено из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями.