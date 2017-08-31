Смотрите сегодня в программе: обманутые дольщики «АхтубаСитиПарка» в Волжском рассчитывают на помощь бюджета Волгоградской области в решении проблем с недостроями. Строители в своем репертуаре: неспешный ремонт волгоградских дорог периодически исчезающими с объектов подрядчиками подвергает опасности пешеходов и автомобилистов. Лето пролетело: 1 сентября на уроках мужества школьникам Волгоградской области покажут фильм о борьбе с августовскими пожарами. Спорт: в Волгограде открылись всероссийские соревнования по боксу, посвященные дню города и памяти волгоградских спортсменов.







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