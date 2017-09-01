МОСКВА. ТАСС, 1 сентября. Стипендии российских студентов с пятницы повышаются на 5,9%. Решение об индексации ранее приняли в Минобрнауки России. "С одной стороны, нельзя сказать, что стипендиальный фонд обновился достаточно сильно. Но с другой, надо понимать, что происходит индексации именно стипендиального фонда, это означает, что нет привязки к конкретным цифрам. Если, к примеру, произойдет сокращение некоторого числа студентов из-за отчисления за неуспеваемость, то денежные средства в фонде не возвращаются в бюджет, а распределяются между студентами", - сказал ТАСС студенческий омбудсмен РФ Артем Хромов. Он добавил, что несколько лет назад были проблемы с индексацией стипендий. "Тогда стипендиальный...