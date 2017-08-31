В Волгоградском НЭТе встали на защиту главбуха

ГБУК «Волгоградский государственный новый экспериментальный театр» направило еще один иск к КСП Волгоградской области о признании недействительным выданного ранее учреждению представления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, представление было выдано по результатам проверки палаты по пресечению и устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. Однако в ГБУК «НЭТ» с позицией КСП не согласились и просят суд признать недействительным представление в части некоторых требований. Например, об обязании ГБУК «НЭТ» размещения информации об изменениях существенных условий договоров в единой информационной системе согласно требованиям Положения о закупках учреждения; о направлении ГБУК «НЭТ» необходимого пакета документов учредителю на согласование договоров в качестве крупных сделок. Также в учреждении пытаются оспорить привлечение заместителя художественного руководителя по экономической части театра Ангелины Шершень к дисциплинарной ответственности за совершение сделок от имени учреждения без согласования их в качестве крупных. Предварительное судебное заседание назначено на 25 сентября 2017 года. Ранее Волгоградский НЭТ обратился в арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать недействительным предписание КСП Волгоградской области об авторских начислениях худруку.

Напомним, проверка КСП Волгоградской области выявила множество нарушений, свидетельствующих о вольном распоряжении в указанном учреждении культуры бюджетными деньгами региона, в том числе и по выплате многомиллионных авторских выплат.



