Роман Шкода назначен шеф-редактором волгоградского городского канала "МТВ"









Известный волгоградский краевед Роман Шкода несколько минут назад был представлен коллективу городского телеканала "МТВ" в должности шеф-редактора, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, в середине августа Шкода уволился по собственному желанию из волгоградского областного краеведческого музея, где отвечал за связи с общественностью. Волгоградским зрителям Роман Шкода известен как автор и ведущий "Царицынских историй" - цикла передач о малоизвестных и забытых фактах из истории нашего города. Он является главным редактором сайта "Царицын.рф", автором уникальных экскурсий по городу-герою, имеет опыт руководящей работы.

Главный редактор волгоградского городского канала "МТВ" Дмитрий Трофимов информацию о назначении Шкоды своим заместителем подтвердил. По его словам, новый шеф-редактор будет курировать тематическое вещание, отвечать за подготовку программ, в том числе документальных фильмов. "Перед Романом Шкодой поставлена задача по разработке новых форм и проектов для телеканала, которые позволят нам расширить аудиторию, привлечь новых, более требовательных зрителей. Есть мысли создать новые проекты, которые в Волгограде еще никто не делал, но об этом мы расскажем в свое время", - сказал Трофимов.

Что касается программы "Царицынские истории", то, по информации "Высоты 102", ее планируют сделать шире, охватить не только эпоху Царицына, но и малоизвестные страницы из истории Сталинграда и Волгограда.



