Михаил Зимин: Свет, тепло, движение, надежность - за этими понятиями стоит труд тысяч людей

Работники нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечают 3 сентября свой профессиональный праздник. Всех, кто трудится в топливно-энергетическом комплексе региона, поздравляет генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин.

Уважаемые партнеры и коллеги!

От имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» примите самые искренние поздравления с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности!

Надежное функционирование всех систем топливно-энергетического комплекса в российских регионах - залог стабильности и процветания национальной экономики.

Свет, тепло, движение, надежность - за этими общими понятиями стоит труд тысяч людей, работающих в нефтегазовом секторе и топливной промышленности Волгоградской области. Наши высококвалифицированные специалисты способствуют внедрению на своих предприятиях инновационных, экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий, эффективно используют научно-технический потенциал отрасли.

Волгоградские предприятия ТЭК в полном объеме выполняют свои производственные обязательства, активно участвуют в социальной и культурной жизни региона, обеспечивают стабильной работой предприятия смежных отраслей.

Не стоит забывать о том, что за высокими результатами сегодняшнего дня – труд нескольких поколений. Поэтому особые слова признательности и уважения – ветеранам отрасли.

Дорогие друзья! В этот праздничный день от души желаю успехов во всех делах и начинаниях! Неиссякаемой энергии, счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим семьям!