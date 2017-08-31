Волгоградское УФАС защитило чувства ветеранов ВОВ

Волгоградское УФАС признало рекламу продукции завода «Пивовар» с использованием изображения скульптуры «Родина-мать зовет!» и Георгиевской ленты нарушающей требования закона. Как сообщили ИА «Высота 102» в антмонопольном органе, решение вынесено в отношении ООО «Пивовар – живое пиво ИБТ», ООО «Держава ЮФО», ООО «Щит».

Комиссия усмотрела в данной рекламе нарушение двух запретов. В частности, были выявлены признаки неэтичной рекламы - совместное использование образа Родины-матери и бутылок с алкоголем принижает значимость идеи, вложенной в создание памятника «Родина-мать зовёт!» и Георгиевской ленты. Это, по мнению членов комиссии, может оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны. Также законом запрещена наружная реклама алкоголя. Хотя вывеска была демонтирована неизвестными лицами в период рассмотрения дела, на заседание в Волгоградское УФАС лица, в отношении которых было возбуждено дело, так и не явились. При этом в антимонопольном органе пообещали все равно наказать тех, кто причастен к распространению ненадлежащей рекламы.



