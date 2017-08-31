Студент из Индии привез в Волгоград лихорадку Денге

Справка. Симптомы лихорадки Денге проявляются на фоне резкого повышения температуры тела до 39-40 градусов С, это может сопровождаться тошнотой, головной болью, резкой болью в мышцах и суставах. Также один из признаков заболевания – появление сыпи. В Индии от лихорадки Денге погибли 170 человек, более 20 тысяч - перенесли эту болезнь.

Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах региона. Как стало известно ИА «Высота 102», 22-летний студент на днях вернулся из Индии, откуда он родом, чтобы продолжить учебу в городе-герое. Однако вскоре почувствовал себя плохо. Молодого человека госпитализировали в инфекционную больницу в Волгограде. В настоящее время состояние студента не вызывает опасения за его жизнь. Лечение проводится по утвержденным стандартам, необходимые лекарства в медучреждении присутствуют. Медики объясняют: паники по поводу того, что теперь лихорадкой могут заразиться контактировавшие со студентом граждане, испытывать не стоит. Ведь распространяется эта лихорадка через кровь, а разносчиком ее являются комары определенного вида, которых, к счастью, в Волгограде нет. К слову, буквально накануне в Роспотребнадзоре РФ заявляли об обострении эпидемиологической ситуации в Индии в связи с увеличением случаев заболевания лихорадкой Денге.