









Открытые люки на проезжей части, горы строительного мусора вдоль обочин и камни вместо пешеходных дорожек стали настоящим испытанием для пешеходов и водителей на улице 39-й Гвардейской дивизии в Краснооктябрьском районе. Съемочная группа "Высоты 102" сегодня убедилась, что неспешный ремонт этой магистрали представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей.













Масштабный ремонт 39-й Гвардейской энергично начался в начале июля. Менее чем за месяц подрядчик - МБУ "Северное" - успел поменять бордюры, установить подпорную стенку, приступил к укладке асфальта на проезжей части и пешеходных тротуарах. Однако в августе работы сошли на нет. Дорожники исчезли с объекта также внезапно, как и появились, бросив открытые люки и недоделанные тротуары. Никаких предупреждающих об опасности ограждений рядом с колодцами нет. В любой момент, особенно в темное время суток, в них может угодить не только машина, но и пешеходы, которые обходят по краю проезжей части усыпанные камнями дорожки.













Примечательно, что сегодня впервые за несколько недель на 39-й Гвардейской были замечены рабочие, но огораживать открытые люки они не спешили. Впрочем, пассивный ремонт сегодня можно увидеть и на других городских улицах, где к выпирающим люкам и хаотично расставленным ограждениям почти привыкли.



