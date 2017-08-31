



Жители дома ;59 по ул. Советской в поселке городского типа Иловля тщетно пытаются вернуть строителей на крышу, которую в доме сняли еще полтора месяца назад во время начавшегося здесь капремонта. Как рассказали жители ИА «Высота 102», сбылись их самые печальные прогнозы – что в начавшийся сезон дождей их дом будет стоять без кровли. «Так все и случилось – в квартирах на верхнем этаже уже появились подтеки, и мы боимся, что это только начало», - заявили жильцы.





За полтора месяца строители сделали лишь часть работ на крыше, при этом от дождей «предохранились» дедовским методом – укрыли перемычки пленкой. Надо ли говорить о том, что собравшаяся на пленке вода переливается через края, а затем проявляется на потолках квартир на последнем этаже. Жильцам удалось пообщаться с представителями подрядной организации – ООО «Волгоспецстрой», которые весьма своеобразно «утешили» людей – мол, окончание капремонта – 11 ноября, до этого времени все и сделаем. Однако это людей не устраивает. «Дом старый, мы боимся, что от влаги замкнет проводку и мы все просто сгорим!» - не скрывают своей тревоги жильцы.





Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось дозвониться до подрядной организации – телефон, указанный на информационном аншлаге, оказался недоступен. Между тем, ситуация, когда в Волгоградской области в период дождей и снегопадов дома, где проходит капремонт, остаются без кровли, повторяется из года в год. Что это? Или «безголовы» заказчики, которые разыгрывают конкурсы на поиск подрядчиков не в начале года, как это следовало бы по логике, а гораздо позже? Или это – безответственные компании, которые, с одной стороны, что-то «лечат» и в то же время – «калечат».







