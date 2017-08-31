|Общество
|31.08.2017 11:58
В Волгограде к уволенному директору Советского ДЮЦа у администрации были вопросы
Детско-юношеский центр Советского района не работает в полную мощность. Как стало известно ИА «Высота 102», это обстоятельство стало одной из причин для расторжения в одностороннем порядке трудового договора с директором учреждения Натальей Еременко. Ее работодателем выступало Советское территориальное управление департамента образования администрации города. Детско-юношеские центры в районах Волгограда играют координирующую роль в организации внеклассных занятий с детьми. Однако в Советском районе, по сведениям информагентства, эта задача не выполнялась. По данным «Высоты 102», приказ об увольнении директора детско-юношеского центра подписан, экс-руководителю уже перечислены расчетные выплаты.
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|Расследования
|31.08.2017 21:37
Только что Центральный районный суд взял под домашний арест до 3 октября руководителя штаба Навального в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, таким образом, Алексею Волкову, который обвиняется в реабилитации нацизма, изменена мера пресечения. Ранее он находился под подпиской о невыезде. Находиться фигурант дела должен по месту своей регистрации - в Санкт-Петербурге. Причиной очередного судебного слушания явилось нарушение Волковым режима нахождения под подпиской. Следствию стало известно о том, что мужчина пытается покинуть пределы города-героя. Волкова задержали в аэропорту Волгограда, откуда и доставили в суд. На обжалование решения суда у фигуранта дела есть три дня, в течение...
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|Аналитика
|31.08.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: обманутые дольщики «АхтубаСитиПарка» в Волжском рассчитывают на помощь бюджета Волгоградской области в решении проблем с недостроями. Строители в своем репертуаре: неспешный ремонт волгоградских дорог периодически исчезающими с объектов подрядчиками подвергает опасности пешеходов и автомобилистов. Лето пролетело: 1 сентября на уроках мужества школьникам Волгоградской области покажут фильм о борьбе с августовскими пожарами. Спорт: в Волгограде открылись всероссийские соревнования по боксу, посвященные дню города и памяти волгоградских спортсменов. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в...
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|Борьба с коррупцией
|31.08.2017 17:26
Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника администрации Ольховского района, который мошенническим путем завладел деньгами своей знакомой, пообещав ее сыну положительную оценку при сдаче ЕГЭ. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По данным следствия, в мае текущего года к подозреваемому обратилась мать 11-классника местной школы с просьбой помочь ее сыну получить положительную оценку при сдаче ЕГЭ по физике. Мужчина, зная, что не является членом государственной экзаменационной комиссии, а значит, не имеет реальной возможности воздействовать на результаты сдачи ЕГЭ, согласился помочь ученику за...
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|Расследования
|31.08.2017 17:00
ГБУК «Волгоградский государственный новый экспериментальный театр» направило еще один иск к КСП Волгоградской области о признании недействительным выданного ранее учреждению представления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, представление было выдано по результатам проверки палаты по пресечению и устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях. Однако в ГБУК «НЭТ» с позицией КСП не согласились и просят суд признать недействительным представление в части некоторых требований. Например, об обязании ГБУК «НЭТ» размещения информации об изменениях существенных условий договоров в единой информационной системе согласно требованиям Положения о закупках...
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|Общество
|31.08.2017 16:56
Известный волгоградский краевед Роман Шкода несколько минут назад был представлен коллективу городского телеканала "МТВ" в должности шеф-редактора, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, в середине августа Шкода уволился по собственному желанию из волгоградского областного краеведческого музея, где отвечал за связи с общественностью. Волгоградским зрителям Роман Шкода известен как автор и ведущий "Царицынских историй" - цикла передач о малоизвестных и забытых фактах из истории нашего города. Он является главным редактором сайта "Царицын.рф", автором уникальных экскурсий по городу-герою, имеет опыт руководящей работы. Главный редактор волгоградского городского канала "МТВ" Дмитрий Трофимов информацию о назначении Шкоды своим заместителем подтвердил. По его...
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|Общество
|31.08.2017 16:49
Волгоградское УФАС признало рекламу продукции завода «Пивовар» с использованием изображения скульптуры «Родина-мать зовет!» и Георгиевской ленты нарушающей требования закона. Как сообщили ИА «Высота 102» в антмонопольном органе, решение вынесено в отношении ООО «Пивовар – живое пиво ИБТ», ООО «Держава ЮФО», ООО «Щит». Комиссия усмотрела в данной рекламе нарушение двух запретов. В частности, были выявлены признаки неэтичной рекламы - совместное использование образа Родины-матери и бутылок с алкоголем принижает значимость идеи, вложенной в создание памятника «Родина-мать зовёт!» и Георгиевской ленты. Это, по мнению членов комиссии, может оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны. Также законом запрещена наружная реклама алкоголя. Хотя вывеска была демонтирована неизвестными...
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|Спорт
|31.08.2017 15:34
В Волгограде открылись XXIV Всероссийские соревнования по боксу. Как сообщили ИА «Высота 102» в федерации бокса Волгоградской области, состязания посвящены Дню города, а также памяти волгоградских боксеров. В город на Волге приехали спортсмены из 19 регионов России, а также стран ближнего зарубежья: ЛНР, ДНР, Узбекистана и Азербайджана. Соревнования продлятся четыре дня. На ринг во Дворце спорта выйдут 94 спортсмена от 18 до 40 лет, выступающие в 10 весовых категориях. Увидят зрители и бои мастеров спорта международного класса, в том числе и нашего земляка Артема Сусленкова. Регион также представят мастера спорта...
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|Происшествия
|31.08.2017 14:24
Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутного такси и грузовика. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, столкновение произошло в Красноармейском районе на улице Лазоревая. Пострадали 3 человека - пассажирки маршрутки. В больницу доставлены 53-летняя женщина и 19-летняя девушка, третья пострадавшая - пожилая 79-летняя женщина - от госпитализации отказалась.
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|Общество
|31.08.2017 14:18
Открытые люки на проезжей части, горы строительного мусора вдоль обочин и камни вместо пешеходных дорожек стали настоящим испытанием для пешеходов и водителей на улице 39-й Гвардейской дивизии в Краснооктябрьском районе. Съемочная группа "Высоты 102" сегодня убедилась, что неспешный ремонт этой магистрали представляет серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Масштабный ремонт 39-й Гвардейской энергично начался в начале июля. Менее чем за месяц подрядчик - МБУ "Северное" - успел поменять бордюры, установить подпорную стенку, приступил к укладке асфальта на проезжей части и пешеходных тротуарах. Однако в августе работы сошли на нет....
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|Здравоохранение
|31.08.2017 14:13
Студент-иностранец одного из волгоградских вузов госпитализирован с диагнозом - лихорадка Денге. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах региона. Как стало известно ИА «Высота 102», 22-летний студент на днях вернулся из Индии, откуда он родом, чтобы продолжить учебу в городе-герое. Однако вскоре почувствовал себя плохо. Молодого человека госпитализировали в инфекционную больницу в Волгограде. В настоящее время состояние студента не вызывает опасения за его жизнь. Лечение проводится по утвержденным стандартам, необходимые лекарства в медучреждении присутствуют. Медики объясняют: паники по поводу того, что теперь лихорадкой могут заразиться контактировавшие со студентом граждане, испытывать не стоит. Ведь распространяется эта лихорадка через кровь, а...
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|Аналитика
|31.08.2017 13:44
Акционерное общество «КАУСТИК», отметившее в этом году 50-летие со дня выпуска первой партии продукции, получило свидетельство о присвоении звания «Почётный член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия. «Награда старейшего авторитетного объединения предпринимателей России явилась признанием значительного вклада пятитысячного коллектива волгоградского «КАУСТИКа» - основного предприятия группы компаний «НИКОХИМ», в развитие национальной экономики, достижения высоких производственных и социальных показателей, активного взаимодействия с торгово-промышленной палатой», - отмечено в пресс-релизе. Много лет Волгоградская торгово-промышленная палата выдаёт «КАУСТИКу» сертификаты о происхождении товаров, которые поставляются за пределы России – всего в более чем 30 стран мира. Новое направление сотрудничества...
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|Газетный киоск
|31.08.2017 13:39
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян за последнее столетие. В число ста россиян, сыгравших ключевую роль в истории, вошли Владимир Путин, Юрий Гагарин, Михаил Горбачев, Алла Пугачева и Леонид Брежнев. Отмечается, что редакция и эксперты журнала выбрали русских, оказавших "огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 год". "Среди них — Владимир Ленин и Леонид Брежнев, Иван Павлов и Николай Вавилов, Майя Плисецкая и Федор Шаляпин, Леонид Гайдай и Сергей Эйзенштейн", — говорится в пресс-релизе медиагруппы ACMG, издающей Forbes в России. В число ста самых влиятельных людей столетия...
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|Общество
|31.08.2017 13:23
Жители дома ;59 по ул. Советской в поселке городского типа Иловля тщетно пытаются вернуть строителей на крышу, которую в доме сняли еще полтора месяца назад во время начавшегося здесь капремонта. Как рассказали жители ИА «Высота 102», сбылись их самые печальные прогнозы – что в начавшийся сезон дождей их дом будет стоять без кровли. «Так все и случилось – в квартирах на верхнем этаже уже появились подтеки, и мы боимся, что это только начало», - заявили жильцы. За полтора месяца строители сделали лишь часть работ на крыше, при этом от дождей «предохранились» дедовским методом – укрыли перемычки...
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|Общество
|31.08.2017 13:07
Ректорат Волгоградского государственного технического университета принял решение перечислить 300 тысяч рублей в качестве пожертвования пострадавшим от пожаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза, внебюджетные средства учреждения будут направлены на благотворительный спецсчет регионального отделения «Российского детского фонда». Напомним, несколько дней назад данная общественная организация объявила о сборе денежных средств для погорельцев. Реквизиты для оказания помощи размещены на сайте фонда. Отметим, что в тушении стихийных возгораний, которыми на минувшей неделе был охвачены поселения в 21 районе Волгоградской области, участие принимала, в том числе, учебная пожарная часть ВолГТУ. В частности, молодые добровольцы помогали спасателям бороться с огнем в поселке Вязовка Среднеахтубинского...
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|Общество
|31.08.2017 12:35
Большегруз не смог проехать под железнодорожным мостом вблизи улицы имени Буханцева в Ворошиловском районе. Как сообщают ИА «Высота 102» очевидцы, фура не вписалась в габариты моста и застряла, чем создала помеху для движения автотранспорта. Местные жители отмечают, что такое на этом участке дороги происходят примерно раз в неделю. Не учитывают водители фур не только габариты, но и то, что дорога перед мостом идет с уклоном. Фото: Дмитрий Мирный из соцсети "ВКонтакте"
Прочитана: 1581 раз
31 августа 17:26
31 августа 17:00
31 августа 16:49
31 августа 14:13
31 августа 13:39
31 августа 12:35
31 августа 11:58
В Волгограде к уволенному директору Советского ДЮЦа у администрации были вопросы 13
31 августа 11:53
31 августа 11:19
31 августа 11:17
Общество
31 августа 16:49
31 августа 12:35
31 августа 11:58
В Волгограде к уволенному директору Советского ДЮЦа у администрации были вопросы 13
31 августа 11:53
31 августа 07:19
30 августа 18:37
30 августа 17:53
30 августа 16:24
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