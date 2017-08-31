Безоружный охранник спугнул грабителей сельского магазина в Волгоградской области

Полицейские разыскивают разбойников, напавших на сельский магазин в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне в магазин села Райгород ворвались трое неизвестных. Угрожая двумя обрезами охотничьих ружей, они заперли работников в подсобке и попытались вскрыть банкомат. После срабатывания сигнализации на место прибыл один невооруженный ЧОПовец. Он сделал формальный обход здания, но злоумышленников не заметил. Но грабителей спугнул, преступники проехали мимо безоружного охранника на машине и скрылись. Сейчас злоумышленников разыскивают.

В ГУ МВД по Волгоградской области сообщили приметы разыскиваемых:

1. Рост 170-175см, худощавого телосложения. Был одет в черную водолазку, спортивное трико темного цвета с тремя белыми полосками по бокам. На голове была маска с прорезями для глаз. При себе имел бензорез с желтым корпусом.

2. Рост 170-175см, худощавого телосложения. Был одет в черную водолазка, спортивное трико черного цвета с белыми надписями по бокам. На голове была маска с прорезями для глаз. При себе имел предмет, похожий на обрез охотничьего одноствольного ружья.

3. Рост 180см, плотного телосложения. Был одет в рубашку с коротким рукавом кофейного цвета со вставками белого, серого и коричневого цвета, синие джинсы. На голове была маска с прорезями для глаз. При себе имел предмет, похожий на обрез охотничьего двуствольного ружья.

Злоумышленники передвигаются на тонированном автомобиле ВАЗ-2107, белого цвета без госномеров. В числе особых примет - отсутствуют передний и задний бамперы.