Обманутые дольщики Волжского рассчитывают на бюджет

Обманутые дольщики «АхтубаСитиПарк» не теряют надежды на достройку своих домов. Как сообщили ИА «Высота 102» так и не состоявшиеся новоселы, на недавнем совместном совещании в Волжской городской думе, в котором также приняли участие представители областных и городских властей, было принято решение об обращении к администрации области и региональным парламентариям с просьбой заложить в бюджет 50 миллионов рублей. Эти деньги необходимы для проведения инженерных сетей к проблемным домам. Такая мера, по мнению дольщиков, ускорит поиск инвесторов, которые могли бы взяться за достройку домов, и снизит их затраты.

Между тем, на днях арбитражный суд Волгоградской области признал застройщика ООО «АхтубаСитиПарк» банкротом, в компании введено конкурсное управление сроком на полгода. Однако ранее дольщики, которые так и не стали новоселами, заявляли о том, что банкротство компании не поможет им вернуть деньги и обрести долгожданное жилье. В частности, по утверждению людей, долговые обязательства застройщика перед людьми и бюджетами различных уровней гораздо больше суммы, в которую может быть оценено имущество компании.



