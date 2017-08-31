По данным Банка России по итогам первого полугодия 2017 года ВТБ Пенсионный фонд занял 1-ое место по текущей доходности пенсионных накоплений среди крупнейших негосударственных пенсионных фондов, входящих в ТОП-10 НПФ по количеству застрахованных лиц. За отчетный период текущая доходность инвестирования пенсионных накоплений ВТБ Пенсионный фонд составила 10,54% годовых.

«Наш результат по итогам первого полугодия в очередной раз показывает эффективность инвестиционной стратегии нашего фонда. Мы не только гарантируем сохранность пенсионных накоплений, но и стремимся заработать для наших клиентов доход, покрывающий уровень инфляции", - прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.



