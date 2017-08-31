Фестиваль «По стране за рулем Chery» пройдет в Волгограде 2 сентября





Стать участником федерального фестиваля «По стране за рулем Chery» 2 сентября приглашает официальный дилер Chery в Волгограде компания «Автомастер». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, знакомство с новой линейкой авто начнется в 10:00 и продолжится до 18:00. Мероприятие в Волгограде – это своего рода фестиваль марки, предусматривающий:

– проведение конкурса «Автоледи-2017» (совместный проект с ГИБДД и издательским домом «За рулем»);

– тест-драйвы новинок модельного ряда - кроссоверов Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5 – при помощи профессиональных инструкторов;

магазин Chery; – знакомство с автомобилями и условиями их приобретения у официального дилера марки в Волгограде компании «Автомастер» и через он-лайн

– праздничную атмосферу и фирменные сувениры для прошедших тест-драйв.





Одним из основных событий мероприятия станет конкурс «Автоледи». Цель конкурса – привлечь внимание к вопросам безопасности движения и важности повышения уровня водительского мастерства, а также знакомство с возможностями современных автомобилей Chery, оснащенных всем необходимым для безопасного и комфортного вождения. Конкурсные задания будут проводиться на новом кроссовере от Chery - Tiggo 2. В жюри конкурса – сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Общий зачет конкурса «Автоледи-2017» будет состоять из трех заданий – «змейка», «парковка», «лабиринт», позволяющих оценить различные компоненты водительского мастерства участниц. Как обещают организаторы, победительница и призеры соревнований получат призы оргкомитета.

по ссылке или по телефону +7(8442)78-14-14 Записаться на участие в мероприятии «БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ – ЗА РУЛЁМ CHERY» можноили по телефону +7(8442)78-14-14

В тест- драйве участвуют все новинки модельного ряда новых кроссоверов.





Chery Tiggo 2 – автомобиль, созданный специально для молодых и амбициозных. CheryTiggo 2 - изысканный и инновационный кроссовер является продолжением линейки Tiggo и ориентирован на представителей поколения Z. Они интересуются наукой, технологиями и искусством, ведут активный образ жизни, предпочитают путешествовать и созерцать, при этом всегда быть на связи. Они всегда в поисках баланса между рациональным, сдержанным потреблением и жизнью полной эмоций и впечатлений. Это поколение творцов, изобретателей, новаторов.





Chery Tiggo 3 – классика в современном исполнении. Мировая премьера кроссовера Chery Tiggo 3 состоялась в Пекине три года назад. За это время модель завоевала большую популярность на рынках Китая, Южной Америки и Ирана. В исследовании качества и надёжности транспортных средства проведенного американской компанией JD Power в 2015 году Chery Tiggo 3 занял третье место в сегменте компактных SUV и первое среди китайских брендов. На Пекинском автосалоне-2016 концерн Chery презентовал полностью обновленный интерьер кроссовера. Его внешний вид был тщательно модернизирован с учетом пожеланий молодых покупателей. Был полностью изменен дизайн интерьера, улучшены качество сборки и эргономика.





Chery Tiggo 5 – элегантный и технологичный кроссовер для всей семьи. Новый CheryTiggo 5 претерпел изменения в экстерьере, получив более выразительную решётку радиатора, модернизированную головную оптику и задние фонари со слегка измененным рисунком, а также обновленный рисунок 17-дюймовых дисков из высокопрочного алюминиевого сплава. Изменения коснулись также и салона автомобиля: декора передней панели и руля. Приборная панель выдержана в спортивном стиле и единой, манящей вперед цветовой гамме. Эргономичные кресла гарантируют – водитель не устанет, каким бы долгим ни был его путь. Пассажиры также оценят простор заднего дивана и удобный подлокотник. Tiggo 5 носит звание лучшего внедорожника ряда стран. Обладатель рейтинга «5 звёзд» в краш-тесте C-NCAP.

Вместе с участниками в испытании новых моделей будут принимать участие профессиональные инструкторы, которые продемонстрируют все возможности тестируемых автомобилей.

Участники тест-драйва, благодаря проекту «По стране за рулем Chery», получат уникальную возможность приобрести понравившуюся модель быстро, легко и выгодно, по спеццене*. Компания «Автомастер» совместно с фирмой Chery приготовили приятный финансовый сюрприз для гостей Большого тест-драйва. Только для участников мероприятия фиксируются выгодные условия покупки автомобиля. Специальная скидка на приобретение новых моделей составит:

– Chery Tiggo 2 - 20 000 рублей;

– Chery Tiggo 3 – 30 000 рублей;

– Chery Tiggo 5 – 50 000 рублей.

«Во время всего проекта будут работать сотрудники отдела trade-in, которые проведут экспресс-оценку имеющегося у вас автомобиля и помогут оформить все необходимые документы на месте. Также вы узнаете об уникальных кредитных предложениях на модельный ряд Chery», – сообщили в компании.

Для гостей праздничную атмосферу создаст увлекательная шоу-программа. Для прошедших тест-драйв – фирменные сувениры. Победителей в конкурсах, которые продемонстрируют отличные знания как истории компании Chery, так и особенностей современных марок автомобилей китайского производства, получат интересные подарки. Во время всего мероприятия будет работать фотограф.

Внимание! Для участия в мероприятии обязательна регистрация на мероприятие и запись на тест-драйв по телефону (8442) 78-14-14, по электронной почте: [email protected] или на сайте www.volga-rast.ru . При себе необходимо иметь водительское удостоверение.

Справка.

Проект «По стране за рулём Chery» охватывает 13 городов России. В течение трёх месяцев, с июля по сентябрь, мероприятия Chery проходит в Казани, Иваново, Ярославле, Санкт-Петербурге, Твери, Брянске, Липецке, Воронеже, Волгограде, Саратове, Самаре, Уфе, Нижний Новгороде. Фестиваль Большой тест-драйв – это уникальная возможность познакомиться с новой линейкой автомобилей Chery, а затем быстро, легко и выгодно приобрести понравившуюся модель.





*Подробности можно узнать в отделе продаж официального дилера или по телефону +7(8442)78-14-14



