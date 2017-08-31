Вице-премьер Госсовета Китая начнет визит в Россию с Волгограда

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян отправится с визитом в Россию с 4 по 8 сентября. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", передает агентство "Синьхуа".

Как сообщили ИА "Высота 102" в аппарате губернатора Волгоградской области, свой визит в Россию Ван Ян начнет с Волгограда. В городе-герое на Волге состоится 5 сентября встреча вице-премьера Госсовета КНР с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, который как и Ван Ян, является председателем совместной комиссии по регулярным встречам между российскими и китайскими главами. По результатам встречи будет подписан соответствующий документ.

Заметим, что вице-премьер КНР Ван Ян в Волгоград прибудет неслучайно. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщал об этом еще в июне на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В частности, выступая, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что одним из основных направлений подготовки к празднованию 75-летия Победы советской армии в Сталинградской битве должно стать привлечение интереса российской молодежи, зарубежной общественности к истории подвига советских солдат в этом сражении. Тогда заместитель председателя правительства России и сообщил, что пригласил вице-премьера КНР Ван Яна провести следующее заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Волгограде. "В целом у нас должно быть три акцента в работе оргкомитета. Это, конечно, охват молодого поколения информацией о том, что произошло 75 лет назад и почему это имеет в целом стратегическое значение для исхода войны. Молодежь сегодня знает о Сталинграде намного меньше среднего и старшего поколения, поэтому здесь акцент работ однозначен", - сказал Рогозин на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Победы советских войск в сражении на берегах Волги. Другим направлением работы оргкомитета, подчеркнул Дмитрий Рогозин, станут мероприятия по ознакомлению общественности иностранных государств с ролью советской армии в победе над фашизмом и, в частности, коренного перелома в борьбе с нацистской Германией в ходе Сталинградской битвы. "Для нас данный юбилей - это возможность напомнить, что сделала наша страна для разгрома нацизма. Мы прекрасно знаем, что сейчас предпринимаются попытки скрыть нашу роль во Второй мировой войне. Достаточно посмотреть некоторые голливудские фильмы и вообще становится непонятно, кто с кем воевал", - отметил вице-премьер и предложил приглашать иностранные делегации в Волгоград и организовывать для них поездки по местам воинской славы, связанных с историей Сталинградской битвы. При этом Дмитрий Рогозин обратил внимание на необходимость развития инфраструктуры в Волгограде: "Сегодня нужно, чтобы город развивался".

С берегов Волги вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян отправится во Владивосток, где с 6 по 7 сентября 2017 года пройдет третий Восточный экономический форум.