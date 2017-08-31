Акционерное общество «КАУСТИК», отметившее в этом году 50-летие со дня выпуска первой партии продукции, получило свидетельство о присвоении звания «Почётный член Торгово-промышленной палаты Российской Федерации». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Награда старейшего авторитетного объединения предпринимателей России явилась признанием значительного вклада пятитысячного коллектива волгоградского «КАУСТИКа» - основного предприятия группы компаний «НИКОХИМ», в развитие национальной экономики, достижения высоких производственных и социальных показателей, активного взаимодействия с торгово-промышленной палатой», - отмечено в пресс-релизе.

Много лет Волгоградская торгово-промышленная палата выдаёт «КАУСТИКу» сертификаты о происхождении товаров, которые поставляются за пределы России – всего в более чем 30 стран мира. Новое направление сотрудничества предприятия с региональной торгово-промышленной палатой – предоставление ВТПП части лабораторий и оборудования заводского научно-производственного центра для выполнения химических анализов при проведении различного рода экспертиз. Добавим, что волгоградский «КАУСТИК» стал первым предприятием химической отрасли Волгоградской области, получившим статус Почётного члена Торгово-промышленной палаты России.

Справка. АО «КАУСТИК» входит в утверждённый Министерством промышленности и торговли РФ федеральный перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. Основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» несколько лет подряд остаётся лидером регионального рейтинга системообразующих предприятий и организаций Волгоградской области. Основные критерии отбора компаний для участия в рейтинге – численность сотрудников, показатели годовой выручки, налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, доля на рынке и выполнение социальных обязательств.



