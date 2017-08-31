







Сегодня спустя почти две недели после неожиданной приостановки работы нового стадиона «Нефтяник» воспитанники футбольной секции вернулись к занятиям. Как сообщили ИА «Высота 102» родители маленьких спортсменов из группы 2008 года рождения, на утренней тренировке собралось порядка 30 детей. Сегодня последний день лета, последний день летних каникул — с завтрашнего дня ребятам придется совмещать учебные будни со спортивными уроками.

Напомним, два дня назад информагентство сообщало о том, что спустя 10 дней после торжественного открытия стадиона «Нефтяник» спортивную арену неожиданно закрыли для воспитанников местного футбольного клуба. Причиной, как пояснили родителям тренеры, явился якобы незавершенный процесс передачи спортобъекта от застройщика местным властям. «Высоте 102» удалось выяснить, что, действительно, строительная компания на тот момент не передала в полном объеме городской власти документацию по возведенному стадиону.

Церемония открытия стадиона «Нефтяник» состоялась 10 августа. Участие в торжественном мероприятии принимал губернатор Андрей Бочаров. Обновление спортивного объекта осуществил инвестор в рамках частно-госудственного партнерства, вложив в реконструкцию сооружения порядка 100 млн рублей. За реализацию социального проекта строительная компания получила без торгов земельный участок под комплексную жилую застройку.