В Волгоградской области в частном доме сгорел человек

Студент-иностранец одного из волгоградских вузов госпитализирован с диагнозом - лихорадка Денге. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в экстренных службах региона. Как стало известно ИА «Высота 102», 22-летний студент на днях вернулся из Индии, откуда он родом, чтобы продолжить учебу в городе-герое. Однако вскоре почувствовал себя плохо. Молодого человека госпитализировали в инфекционную больницу в Волгограде. В настоящее время состояние студента не вызывает опасения за его жизнь. Лечение проводится по утвержденным стандартам, необходимые лекарства в медучреждении присутствуют. Медики объясняют: паники по поводу того, что теперь лихорадкой могут заразиться контактировавшие со студентом граждане, испытывать не стоит. Ведь распространяется эта лихорадка через кровь, а...

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