Эдита Новикова: «Сады Придонья» задают всем нам очень высокую планку









Ведущие мировые и российские партнеры, трейдеры и поставщики Национальной продовольственной группы «Сады Придонья» посетили Волгоградскую область в дни празднования 20-летия компании. В течение трех дней проходили деловые и праздничные мероприятия, ряд которых организовало волгоградское «Агентство Больших Возможностей». Об особенностях этой работы и залоге успеха «Садов Придонья» корреспондент «ИА «Высота 102» поговорил с руководителем «АБВ» Эдитой Новиковой.





- Эдита Анатольевна, что особенно важно в организации таких мероприятий?





Нам очень важно было показать гостям «Садов Придонья» весь удивительный колорит волгоградского региона. Широту нашей Волги – в незабываемой прогулке по реке. Широту казачьей души – в самобытном и непередаваемом словами фольклоре. Широту нашей земли – в бескрайности полей и садов. Совсем неслучайно был приглашен Денис Майданов с его удивительными нотками патриотической лирики.









И даже выступившая перед гостями группа «PLAZMA» - родом из Волгограда.





Уверена, что все гости «Садов Придонья» увезли домой неизгладимые впечатления от нашего края, наших земляков, подружились во время командообразующих игр и насладились выступлением московской кавер-группы «Жюль Верн».









- В чем, по-вашему, заключается секрет успеха «Садов Придонья»?





- Мы рядом с «Садами Придонья» более пяти лет, и я не устаю удивляться их работоспособности. Это – очень сильный менеджмент в лице президента компании Андрея Самохина. Это - сильная, единая, грамотная команда и стабильные взаимоотношения с партнерами. Высоко оценил достижения компании на Всероссийском совещании по вопросам садоводства и питомниководства глава Минсельхоза России Александр Ткачев.









«Сады Придонья» давно вышли со своей продукцией за пределы региона, но мы знаем - это наша, родная волгоградская компания, и гордимся ими. Они постоянно поднимают планку, и с каждым годом мы вместе с ними растем всё выше и выше, приобретая бесценный опыт эффективной работы.









Хочу воспользоваться случаем и ещё раз поздравить коллектив «Садов Придонья» с замечательной круглой датой, и поблагодарить Андрея Павловича Самохина за оказанное доверие в организации праздничных мероприятий.







