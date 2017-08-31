Волгоградская область бросает вызов французским виноделам





Вот уже седьмой год подряд каждый последний четверг августа весь мир отмечает особую дату – День «Каберне Совиньон», известного сорта винограда родиной из Франции. В этот день во всех крупных городах винодельческих стран – от Сан-Франциско до Сиднея – проходят дегустации.

Поддержать традицию французов решили и местные производители из села Песковатка Дубовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии «Винодельня Покровская», в честь праздника молодое хозяйство выпустило небольшую партию знаменитого напитка, изготовленного из собственного винограда, выращенного на своих полях. Как отмечают производители, напиток насыщен ярким ароматом зрелой вишни, черной смородины и ежевики, оттенками черного перца, табака, лакрицы, ванили и фиалки.



