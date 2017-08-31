«Севергазбанк» подписал соглашение о конфиденциальности с «Внешэкономбанком», открывающее возможность совместного участия в синдицированном кредитовании проектов инфраструктуры, экспортоориентированных отраслей, промышленности высоких переделов и инноваций. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это масштабные и долгосрочные проекты, предполагающие финансирование от 2 млрд рублей на срок от 5 лет.

В рамках формирования синдикатов к софинансированию могут привлекаться несколько банков, которые инвестируют в проекты наряду с «Внешэкономбанком» (ВЭБ) и акционерами предприятий. Участие нескольких банков, с одной стороны, позволит предприятиям получать достаточный объем средств, с другой – сделает инвестиционный процесс более прозрачным, обеспечит качество проектов и рыночный контроль за рисками.

«Финансирование проектов совместно с ВЭБом позволит нашему банку привлекать на финансирование и сопровождение крупные проекты, не ограничиваясь размером собственного капитала, — прокомментировал выгоды соглашения заместитель председателя правления «Севергазбанка» Денис Лукичев. — Мы готовы проявить компетенции, предлагая партнерам проекты со своей стороны либо входя в синдикаты, создаваемые для других инициатив».

«Севергазбанк» исторически активно работает по кредитованию и обслуживанию предприятий реального сектора экономики. Банком накоплены опыт и компетенции в различных отраслях. По итогам прошлого года «Севергазбанк» вошел в топ-30 организаций по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу.

Совместно с партнерами банк участвует в ряде крупных инвестиционных проектов государственно-частного партнерства, таких как автодорога «Северный обход Одинцово» в Московской области, «Концессии водоснабжения» в Волгограде, строительство линии первого частного трамвая в Санкт-Петербурге и строительство «Северного дублера Кутузовского проспекта» в Москве.

«Севергазбанк» удостоен звания «Лучший банк проектов государственно-частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры» на конкурсе Investor Awards 2017 издательского дома «Рынок ценных бумаг». Также «Севергазбанк» признан «Региональным банком года 2017» на конкурсе Финансовая элита России.



