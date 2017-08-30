В Волгограде ищут сбившего ребенка водителя

Полиция в Волгограде разыскивает водителя, который сегодня сбил 5-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Ребенок с травмой ноги доставлен в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, инцидент произошёл около 15-30 в Кировском районе Волгограда на улице Розовая. Очевидцы смогли запомнить фрагмент номера машины - цифры "490", марка машины неизвестна. Цвет - ярко-зеленый.

Всех, кто располагает какой-либо информацией или имеет запись происшествия на видеорегистраторе, просят сообщить об этом по телефону: 93-21-31 или 02.