Пиротехническое шоу-фейерверк состоится в Калаче-на-Дону в день празднования 75-летия начала разгрома советскими войсками фашистских формирований в Сталинградской битве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, услугу по организации фейерверка заказало ГБУК «Волгоградская областная филармония». Начальная цена контракта составила 1,1 миллиона рублей. Планируется применение около двух десятков зарядов – «красный пион», «зеленая волна», «парчовая корона», «золотой водопад», «зеленая хризантема», «цветные падающие листья», "золотая мерцающая ива" и т.д. Также более 800 тысяч рублей выделено на монтаж шатров для гримерных комнат для творческих коллективов.

Празднование состоится 19 ноября в городе воинской славы Калач-на-Дону. Победа советских войск над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом - одна из наиболее славных страниц летописи Великой Отечественной войны. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года - продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. Сражение за Сталинград принято подразделять на два неразрывно связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года). В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В ознаменовании этого события 19 ноября в Калаче-на-Дону пройдет гала-концерт, состоятся другие мероприятия, в том числе жители города и гости увидят впечатляющий салют.



