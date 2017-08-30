«Высота 102 ТВ»: В Волгограде впервые после банкротства «Химпрома» увидели инвесторов

Смотрите сегодня в программе: впервые за время, прошедшее после банкротства завода «Химпром», сегодня публично были представлены конкретные инвесторы, готовые вложить средства в новые производства. Мы справимся: погорельцы хуторов и сел Волгоградской области с благодарностью принимают любую помощь от земляков. А есть ли пандус на входе в офис волгоградского реготделения ОНФ?: «фронтовики» собрались начать проверку выполнения в Волгоградской области программы доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп. История для всех: в музее «Память» в подвале волгоградского ЦУМа открыли новые экспозиции с уникальными экспонатами.







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