В Волгограде для собора Александра Невского расширят границы









Внесение изменений в проект планировки и межевания территории в центре Волгограда, где ведется строительство собора Александра Невского, сегодня обсудили на публичных слушаниях. Как сообщает ИА "Высота 102", проектной документацией, разработанной институтом АО "Приволжтрансстрой", предусматривается изменение красных линий территории общего пользования в границах квартала, ранее сформированного для размещения собора. Земельный участок планируют увеличить для обустройства подземного технического помещения, в котором разместятся санитарные узлы и инженерные системы: венткамеры, тепловой пункт, насосная станция. Его площадь составит 410 кв.метров. В администрации города уточнили, что общая площадь собора при этом не изменится. Подземное техническое помещение запланировали обустроить на территории, где сегодня расположена пешеходная площадка. В дальнейшем землю над подземным сооружением используют в комплексном благоустройстве. В сквере у собора будут высажены деревья и кустарники, появится прогулочная аллея с площадью и фонтаном, а также выставочный зал. Благоустройство коснется территории в 2 га. Согласно нормам градостроительного проектирования, на этом участке 60% будут занимать зеленые насаждения.

На публичных слушаниях изменения в проект планировки и межевания территории одобрили. "За" проголосовал 151 человек, "против" - 41 и двое воздержались.











