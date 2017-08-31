В Советском районе Волгограда детских садов станет больше

В Советском районе Волгограда приступают к строительству двух дошкольных учреждений. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, детсады появятся на территории жилых комплексов «Санаторный» и «Долина».

В трехэтажных зданиях предусмотрены групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, «живой уголок», кабинеты дефектолога, психолога, логопеда, пищеблок, медицинская часть. Дошкольное учреждение в микрорайоне «Долина» сможет принять 245 малышей, детский сад в жилом комплексе «Санаторный» рассчитан на

260 мест. Ввод объектов планируется в 2018 году.

За последние три года в регионе построено 40 детских садов, рассчитанных на 4869 мест.